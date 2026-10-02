FIOD onderzoekt miljoenenfraude met omzet- en verbruiksbelasting op frisdranken

De FIOD heeft op 29 september vier mannen van 33, 39, 54 en 68 jaar uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden op verdenking van het feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen van meerdere ondernemingen. De verdachten worden onder meer in verband gebracht met belastingfraude en fraude inzake de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. In het kader van het onderzoek zijn de woningen van de verdachten en bedrijfspanden in Emmeloord, Haaksbergen en Hengelo doorzocht. Daarbij zijn administraties, digitale gegevensdragers en andere mogelijke bewijsmiddelen in beslag genomen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten

Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart naar aanleiding van bedrijfsbezoeken van de Belastingdienst. Daarbij ontstond het vermoeden dat vier ondernemingen betrokken zijn bij een keten van grensoverschrijdende btw-fraude in de handel in alcoholvrije dranken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verdachte ondernemingen goederen inkochten bij leveranciers uit andere EU-lidstaten, zogenoemde intracommunautaire leveringen, waarop het 0% btw-tarief van toepassing is. Vervolgens zouden deze goederen met 9% btw zijn doorgeleverd aan een verdachte groothandel. Deze verdachte ondernemingen hebben vermoedelijk de in rekening gebrachte btw niet of niet volledig afgedragen aan de Belastingdienst. De groothandel bracht de in rekening gebrachte btw wél als voorbelasting in aftrek in haar aangiften omzetbelasting.

Volgens de onderzoekers vertonen deze verdachte ondernemingen kenmerken van zogenoemde ploffers: ondernemingen die worden ingezet om btw te innen zonder deze vervolgens af te dragen. Naast de onderzochte verdachte ondernemingen zijn nog vier andere vermoedelijke ploffers in beeld gekomen. Deze ondernemingen zouden gezamenlijk voor ruim 28 miljoen euro aan goederen hebben geleverd aan dezelfde groothandel.

Daarnaast onderzoekt de FIOD mogelijke fraude met verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Ondernemingen die alcoholvrije dranken uit andere EU-lidstaten als eerste in Nederland voorhanden hebben, zijn in beginsel verplicht hierover verbruiksbelasting aan te geven en af te dragen.

Het vermoeden is dat de goederen rechtstreeks vanuit andere EU-lidstaten werden geleverd aan de uiteindelijke Nederlandse afnemer, terwijl de facturering verliep via ploffers. In een dergelijke situatie, waar de afnemer de goederen als eerste voorhanden heeft in Nederland, is deze afnemer verantwoordelijk voor het aangeven en afdragen van verbruiksbelasting bij de Douane.

Door de vermoedelijke fraude met omzet- en verbruiksbelasting is de Nederlandse schatkist aanzienlijk benadeeld. Het belastingnadeel is geschat op 8,5 miljoen euro. De exacte omvang van het fiscale nadeel wordt momenteel nader onderzocht.

Drie andere onderzoeken naar fraude met drankenhandel

De recente aanhoudingen staan niet op zichzelf. Op 27 augustus hield de FIOD drie mannen van 36, 39 en 46 jaar uit Den Haag aan op verdenking van belastingfraude, accijnsfraude en fraude met verbruiksbelasting. Zij zouden leiding hebben gegeven aan drie elkaar opvolgende groothandels in dranken. Via diverse ploffers werden grote hoeveelheden alcoholhoudende en alcoholvrije dranken vanuit andere EU-lidstaten geïmporteerd zonder dat de verschuldigde accijnzen, verbruiksbelasting en btw werden afgedragen. Hierdoor konden de dranken tegen aanzienlijk lagere prijzen worden doorverkocht. Het fiscale nadeel wordt geschat op ruim 2,5 miljoen euro.

Op 31 augustus werden doorzoekingen verricht in Breda, Rotterdam in een stafrechtelijk onderzoek dat is gestart na een melding van de Douane en aangifte van een bank. Op 23 september is een 47-jarige man uit Dongen aangehouden. Hij was bestuurder van een groothandel die alcoholvrije dranken importeerde uit landen binnen en buiten de Europese Unie. Uit een controle van de Douane bleek dat in de administratie meerdere facturen aanwezig waren waaruit volgde dat aangifte verbruiksbelasting had moeten worden gedaan. Dat gebeurde niet, waardoor goederen voorhanden waren die niet in de belastingheffing waren betrokken. Het fiscale nadeel is voorlopig vastgesteld op ruim 120.000 euro. Het onderzoek naar de exacte omvang van het fiscale nadeel is nog gaande.

Eveneens op 31 augustus is in een afzonderlijk onderzoek een 48-jarige man uit Breda aangehouden. Dit onderzoek heeft betrekking op een vergelijkbare werkwijze als in het andere dossier, namelijk de import van alcoholvrije dranken en het vermoedelijk niet voldoen aan fiscale verplichtingen. Het vermoedelijke belastingnadeel in deze zaak wordt geschat op ruim 320.000 euro.