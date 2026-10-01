Alfa Romeo onthult naam van nieuwe concept car: Cuorerosso

Met Cuorerosso presenteert Alfa Romeo meer dan alleen een naam voor een nieuwe concept car. De studie belichaamt de essentie van het merk: passie, emotie en de unieke band tussen auto en bestuurder. De wereldpremière vindt plaats tijdens de Autosalon van Parijs 2026.

De concept car die tijdens de Autosalon van Parijs 2026 in de schijnwerpers staat, draagt de naam Alfa Romeo Cuorerosso. Die naam vat de diepste essentie van het merk samen door twee symbolen te verenigen die onlosmakelijk met Alfa Romeo verbonden zijn. Rood staat voor passie en is een onmiskenbaar onderdeel van de Alfa Romeo-verbeelding. Het hart vormt de bron van diezelfde energie en symboliseert de intense band tussen elke creatie van het merk met de Biscione en zijn bestuurders.

In Cuorerosso komen deze twee elementen samen. Ze vormen een duidelijke verklaring van intentie. Meer dan een naam vertelt Cuorerosso het verhaal van een auto van de toekomst die in de eerste plaats is ontworpen om emoties op te roepen.