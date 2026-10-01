Stakingen dreigen bij streekvervoer

FNV en CNV stellen de werkgevers in het streekvervoer een ultimatum. Als zij niet uiterlijk woensdag 7 oktober om 12.00 uur akkoord gaan met de eisen van beide bonden, volgen er acties.

De vakbonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober . Denk daarbij aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst.

De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgeversvereniging VWOV zijn volledig vastgelopen. Sinds maart is acht keer onderhandeld. Volgens de FNV blijven de werkgevers vasthouden aan een groot pakket aan verslechteringen. Zo willen zij werknemers langer en flexibeler inzetten, extra onbetaalde pauzes invoeren en de zeggenschap van werknemers over hun roosters beperken. Ook de inkomenszekerheid en regelingen voor oudere werknemers staan onder druk.

‘Werknemers zijn geen sluitpost’

‘Werknemers in het streekvervoer zorgen er iedere dag voor dat miljoenen mensen op hun werk, naar school of naar huis kunnen. Daar hoort een goede cao bij. In plaats daarvan vragen werkgevers steeds meer flexibiliteit en leveren werknemers tijd, zeggenschap en zekerheid in. Dat pikken wij niet. Werknemers zijn geen sluitpost’, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer.

Praten over verbeteringen is volgens de werkgevers alleen maar mogelijk in combinatie met een omvangrijk pakket aan verslechteringen. Dat is gewoon geen vertrekpunt. Werkgevers zijn alleen maar tevreden als er fors in de arbeidsvoorwaarden gesneden kan worden.

De FNV eist daarom dat alle voorstellen die de arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. Daarnaast wil de vakbond afspraken over werkdruk, duurzame inzetbaarheid, ouderenregelingen, een vierdaagse werkweek voor werknemers onder de 50 jaar en gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten. Verder is er qua loon nog sprake van koopkrachtverlies. De FNV zet in op een loonsverhoging van 6% zodat werknemers hun koopkracht behouden en er ook iets op vooruit gaan.

Acties starten vanaf 12 oktober

De afgelopen weken heeft FNV de vastgelopen gesprekken met de leden besproken. Volgens de vakbond hebben zij unaniem aangegeven vast te houden aan de eisen en is de actiebereidheid groot (>97% stemmen voor).

‘Niemand staakt voor zijn plezier en we weten dat reizigers daar last van kunnen hebben. Maar werknemers kunnen niet zomaar inleveren op hun inkomen, hun gezondheid en hun privéleven. Als werkgevers niet bewegen, zullen onze leden dat doen. We bereiden ons voor op een stevig en langdurig actietraject. We kunnen niet anders. Werkgevers kunnen die acties nog altijd voorkomen: door akkoord te gaan met onze eisen’, aldus Van der Gaag.

Als werkgevers niet vóór woensdag 7 oktober 12.00 uur schriftelijk en volledig akkoord gaan, roept de FNV op tot collectieve acties. De precieze actiedagen en locaties worden later bekendgemaakt.