FNV: ECT laat terminal verpauperen terwijl aandeelhouder miljoenen krijgt

De toekomst van HP ECT Rotterdam staat volgens medewerkers ernstig onder druk. Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV Havens onder 523 medewerkers.

Maar liefst 91% maakt zich zorgen over de toekomst van de terminal en 79% vindt dat de werkzekerheid niet goed zit. Tegelijkertijd is er vrijwel geen vertrouwen in het management: 98% vindt dat het de belangen van medewerkers niet goed behartigt.

‘De terminal wordt uitgeknepen, terwijl de aandeelhouder wordt gespekt. Onze leden zien iedere dag dat het materieel en onderhoud achteruitgaan. Tegelijkertijd wordt er dividend uitgekeerd aan de Chinese aandeelhouder. Dat is niet uit te leggen aan de mensen die hier iedere dag het werk doen’, zegt Niek Stam, bestuurder FNV Havens.

Onvoldoende investeringen

Volgens FNV Havens bevestigt de enquête wat de vakbond al jaren zegt: er wordt onvoldoende geïnvesteerd in de terminal. 98% van de deelnemers vindt de investeringen onvoldoende en 99,75% vindt dat ze te laat worden gedaan. Ook het materieel is een groot probleem. 92% vindt het equipment niet goed genoeg om veilig en productief te werken en 97% vindt dat het onvoldoende wordt onderhouden.

‘Wij waarschuwen hier al jaren voor’, vervolgt Stam. ‘Dit onderzoek laat zien dat het vertrouwen volledig is weggeslagen. ECT moet nu investeren in de terminal, in goed materieel en in de mensen die het werk doen.’

Op 10 oktober 2016 bereikten de containerterminals, Havenbedrijf Rotterdam en vakbonden een akkoord toen de moderne Maasvlakte-terminals APMT MV II en RWG open gesteld werden. In dat akkoord zijn afspraken gemaakt om ECT in de gelegenheid te stellen om ook toekomstbestendig te worden.

Automatisering en AI bedreiging

Ook over de concurrentiepositie van HP ECT zijn medewerkers zeer bezorgd. 95% denkt dat ECT de concurrentie met andere terminals (APMT MV II en RWG) niet kan bijhouden. Automatisering, robotisering en AI worden door een grote meerderheid bovendien gezien als een risico voor de werkzekerheid.

In de open antwoorden noemen medewerkers steeds dezelfde problemen: te weinig personeel, verouderd of onvoldoende equipment, achterstallig onderhoud en te weinig technische capaciteit. Ook betere infrastructuur, opleidingen, minder werkdruk en betere communicatie met de werkvloer worden genoemd.

Geen geld voor loon, wel voor dividend?

FNV Havens vindt de huidige situatie onacceptabel omdat HP ECT bij ieder CAO-overlegstelde dat er weinig ruimte is voor loon omdat er geld nodig is voor investeringen. Volgens de vakbond staat dat haaks op wat medewerkers al jaren op de werkvloer ervaren. ‘Waar waren die investeringen de afgelopen jaren dan? Onze leden zien een terminal die steeds verder achteropraakt. Het is tijd dat het geld naar de terminal en de werknemers gaat, in plaats van dat werknemers de rekening krijgen’, aldus Stam. De vakbond wil snel met de directie van HP ECT om de tafel om over concrete oplossingen te praten.