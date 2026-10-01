PEUGEOT ONTHULT NIEUW STANDCONCEPT OP AUTOSALON VAN PARIJS 2026

PEUGEOT presenteert op de Autosalon van Parijs 2026 een nieuw stand-concept dat de merkwaarden weerspiegelt, met aandacht voor rijplezier, Frans charisma en de toekomstvisie van PEUGEOT.

De opvallende, meeslepende en modulaire beursstand beleeft zijn première in Parijs en wordt voortaan ingezet bij internationale, nationale en lokale evenementen van het merk.

EEN NIEUWE MERKBELEVING VOOR GROTE PEUGEOT-EVENEMENTEN

Op de autosalon van Parijs 2026 presenteert PEUGEOT meer dan alleen een nieuwe beursstand. Het merk introduceert een nieuwe manier om zijn identiteit te presenteren en zijn merkwereld voor bezoekers tot leven te brengen.