Opel STX Concept geeft nieuwe visie op de stationwagen

De eerste beelden tonen niet alleen de aandacht voor detail, maar geven ook een vooruitblik op de toekomst van de stationwagen en de Opel Vizor.

"We behoorden al in de jaren vijftig tot de pioniers van de stationwagen in Europa. Met de Opel STX Concept willen we onze visie op de toekomst van deze carrosserievorm laten zien en de volgende stap van onze 'Bold & Pure'-designfilosofie introduceren. Binnenkort maken we meer details bekend, dus houd ons in de gaten," aldus Opel-CEO Florian Huettl.