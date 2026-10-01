Ford keert terug in het FIA World Rally Championship en zet rallykennis in voor nieuwe generatie personenauto's

Foto: Ford

Amsterdam Ford grijpt terug op zijn rijke rallyhistorie als inspiratie voor een nieuwe generatie stoere en wendbare personenauto's met rally-DNA, die in Europa worden ontworpen en gebouwd.

Als startschot voor dit nieuwe tijdperk maakt Ford Racing vandaag bekend vanaf 2028 als volwaardig fabrieksteam terug te keren in het FIA World Rally Championship.