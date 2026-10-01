LUMC in Leiden vangt patiënt op met ebolabesmetting

Het LUMC bereidt zich voor op het opvangen van een patiënt die besmet is met het ebolavirus. De patiënt was als hulpverlener werkzaam in de Democratische Republiek Congo.

De patiënt is daar ziek geworden en wordt met een speciale vlucht naar Nederland gebracht. De patiënt wordt geisoleerd en volgens de geldende voorzorgsmaatregelen naar het LUMC vervoerd. In het LUMC wordt de patiënt in strikte isolatie verpleegd.

Goed voorbereid



De afdeling waar de patiënt wordt opgenomen, is voorbereid op de opvang van patiënten met ernstige infectieziekten. Tijdens de behandeling van een patiënt met een verdenking op een ernstig besmettelijke ziekte in het LUMC worden alle voorzorgsmaatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. Naast isolatiekamers voor patiënten zijn alle beschermingsmiddelen voor onze medewerkers aanwezig. De behandeling vindt plaats in strikte isolatie, waarbij de daarvoor geldende protocollen gevolgd worden. Het LUMC beschikt over gespecialiseerde isolatiefaciliteiten. Om goed voorbereid te zijn en blijven, wordt regelmatig geoefend op de komst van patiënten met (mogelijk) ernstige ziektes.

Bezoek aan het LUMC veilig



Als patiënt of als u op bezoek komt in het LUMC loopt u geen risico op besmetting. U hoeft geen aparte maatregelen te treffen, aldus het ziekenhuis. U kunt gewoon op bezoek blijven komen.