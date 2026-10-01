Toyota start CO₂-neutrale productie in Britse motorenfabriek

Het is een belangrijke mijlpaal: Deeside is de eerste productielocatie van Toyota buiten Japan die overstapt op CO₂-neutrale productie.

Tijdens een bijeenkomst in Deeside zei Dariusz Mikolajczak, Managing Director van Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK): "Al meer dan dertig jaar zoeken onze medewerkers naar manieren om het energieverbruik, de CO₂-uitstoot en de hoeveelheid afval terug te dringen, efficiënter te werken en onze impact op het milieu te verkleinen. Soms gebeurt dat met grote projecten en nieuwe technologie, maar minstens zo vaak dankzij duizenden kleine verbeteringen van mensen die zich simpelweg afvragen: kan dit beter?