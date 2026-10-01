Van gezinsauto tot pick-up: FIAT toont veelzijdige Multiplay

Na 127 jaar blijft FIAT jong door uit te dagen en gedurfde ideeën om te zetten in eenvoudige, slimme mobiliteit. Op de Paris Motor Show krijgt die mentaliteit vorm in de Multiplay.

Het is niet zomaar een conceptauto, maar een nieuw mobiliteitsconcept dat flexibel, toegankelijk en radicaal praktisch is. De innovatie zit in een nieuwe benadering van ruimte, vrijheid en het dagelijks leven, helemaal volgens de FIAT-filosofie.

Een rijke geschiedenis van innovatie



In de jaren vijftig bood de Fiat 600 Multipla plaats aan zes personen in een auto van slechts 3,5 meter lang. In 1998 daagde de eerste generatie Multipla opnieuw de gevestigde orde uit. Het model bood zes zitplaatsen verdeeld over twee zitrijen in een carrosserie van minder dan vier meter lang. Met de Multiplay daagt FIAT opnieuw conventies uit. Het concept kan een volledig nieuwe voertuigcategorie creëren door in te spelen op de manier waarop mensen tegenwoordig leven. De grenzen tussen gezinsleven, vrije tijd, werk en avontuur vervagen immers steeds meer. De Multiplay combineert de open laadruimte en outdoor-veelzijdigheid van een pick-up met het comfort en de flexibiliteit van een SUV. Dankzij een ingenieus mechanisme is de auto met slechts enkele handelingen aan te passen.