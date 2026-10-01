''Er zit mogelijk een spion in uw auto''

Dit levert aan de ene kant praktische voordelen op, maar aan de andere kant verzamelen deze systemen veel data over inzittenden, het voertuig zelf en over objecten en personen in de nabije omgeving. Verschillende partijen, waaronder statelijke actoren, kunnen interesse hebben in deze data en ook toegang verkrijgen tot deze data.

In de explainer De moderne auto als mogelijke spion. Digitale dreigingen in slimme voertuigen biedt de AIVD naast bewustwording over de mogelijke risico’s ook concrete handvatten aan om de risico’s van spionage te beperken.

Dit is advies is met name bedoeld voor functionarissen in het bedrijfsleven en de overheid die vanwege hun functie te maken hebben met gevoelige informatie.