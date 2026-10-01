Rotterdamse havenmedewerker (32) aangehouden na onderzoek betrokkenheid criminele organisaties

De Zeehavenpolitie heeft afgelopen dinsdag 29 september een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden. 'De havenmedewerker wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het uithalen van grote partijen drugs voor meerdere criminele organisaties', zo meldt de politie.

Huiszoeking en inbeslagname

De aanhouding is het resultaat van een intensief onderzoek. Tijdens een huiszoeking dinsdag heeft de politie verschillende goederen aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat hierbij onder andere om een aantal patronen en verdovende middelen, waarvan veelal harddrugs.

Gegevensdragers in beslag genomen

Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces heengezonden, maar blijft wel verdachte in de zaak.