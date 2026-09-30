Meeste jarigen op 30 september

Op 30 september 2025 waren de meeste mensen jarig in Nederland: ongeveer 44 duizend. Ook 7 andere dagen eind september staan in de top 10 van meest voorkomende verjaardagen. Nieuwjaarsdag is de dag waarop de minste mensen jarig zijn (31,3 duizend). Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Veel mensen jarig in september

September is de maand met de meeste verjaardagen. Naast 30 september staan ook 20, 23, 24, 25, 27, 28 en 29 september in de top tien van meest voorkomende verjaardagen. Ook 2 en 3 mei staan daarin. Gemiddeld zijn er in Nederland dagelijks ruim 41 duizend mensen jarig.

De cijfers gaan over ruim 15 miljoen mensen die in Nederland zijn geboren en van wie de geboortedatum officieel is geregistreerd bij de gemeente.

Weinig jarigen op feestdagen

Na schrikkeldag (29 februari) zijn op nieuwjaardag de minste mensen jarig: 31,3 duizend. Ook op andere feestdagen met een vaste datum, zoals eerste en tweede kerstdag, sinterklaasdag en bevrijdingsdag, zijn relatief weinig mensen jarig. Mogelijk komt dit doordat geplande geboorten, zoals keizersneden, minder vaak op feestdagen plaatsvinden. Op de dagen ervoor of erna zijn juist wat meer mensen jarig. Ook valt op dat er op 1 april minder mensen jarig zijn. Op deze reguliere werkdag worden relatief weinig kinderen geboren. Mogelijk vermijden aanstaande ouders deze datum bij planbare ziekenhuisbevallingen.