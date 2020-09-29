Amsterdammer (24) aangehouden in onderzoek hackersgroep ShinyHunters, ook verdacht van geven 2 liquidatieopdrachten in buitenland

De politie heeft op dinsdag 15 september een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden, die ervan wordt verdacht een rol te spelen binnen de hackersgroep ShinyHunters. 'De man wordt ook verdacht van een poging tot uitlokking van twee moorden. Er zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen, waar verder onderzoek naar wordt gedaan. Nieuwe aanhoudingen zijn daarbij niet uitgesloten', zo meldt de politie dinsdag.

ShinyHunters: criminele hacker- en afpersingsgroep

De verdachte kwam in beeld tijdens een onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en interventies. Team High Tech Crime doet onderzoek naar ShinyHunters, onder gezag van het Landelijk Parket. ShinyHunters is een criminele hacker- en afpersingsgroep die betrokken is geweest bij veel grote datalekken, zoals die van Odido, Pornhub en TicketMaster.

Criminele organisatie

De Amsterdammer wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en om die reden is hij aangehouden. Na zijn arrestatie op 15 september werd op zijn laptop veel informatie aangetroffen, onder andere over twee moorden die in het buitenland gepleegd zouden moeten worden. Er zijn aanwijzingen dat de verdachte hiertoe opdracht heeft gegeven. Daarom wordt de man ook verdacht van een poging tot uitlokking van twee moorden. Die verdenking staat los van het onderzoek naar ShinyHunters. De verdachte zit in alle beperkingen en de politie doet volop onderzoek naar de verdenkingen.

Brede bestrijding

Stan Duijf, bij de politie verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime: ‘Het aanhouden van cybercrimeverdachten is een belangrijke interventie binnen onze brede bestrijding. De groepering ShinyHunters is verantwoordelijk voor een groot aantal nationale en internationale slachtoffers. Het is mooi dat we een verdachte in het onderzoek naar deze groepering hebben kunnen aanhouden.’ De verdachte is niet aangehouden in het onderzoek naar de hack bij Odido. In die zaak is de politie nog steeds op zoek naar meer aanwijzingen.

Preventieve maatregelen

Dit jaar werden meerdere bedrijven en instellingen slachtoffer van cyberaanvallen. Data die daarbij werden buitgemaakt, worden door andere criminelen op grote schaal misbruikt. Politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat dit soort ingrijpende cyberaanvallen vaker gepleegd worden en vinden het belangrijk dat bedrijven meer werk maken van hun digitale veiligheid. Politie en OM vragen daarom nogmaals aandacht voor preventieve maatregelen die bedrijven en instellingen kunnen nemen. Ook burgers worden gevraagd om alert te zijn en waar nodig maatregelen te nemen.

Voorarrest met 90 dagen verlengd

De raadkamer van de rechtbank Rotterdam besloot vandaag dat de verdachte in elk geval nog 90 dagen langer in voorarrest blijft. Het onderzoek gaat onverminderd verder.

