Stijgende energieprijzen duwen kwetsbare huishoudens dieper in voedselnood

De stijgende energie- en brandstofprijzen zetten huishoudens die het financieel al moeilijk hebben onder extra financiële druk. Voedsel is voor deze huishoudens al lang een sluitpost op de begroting, en de angst is dat de voedselnood zich verder verdiept. Uit recent onderzoek van het Rode Kruis onder hulpvragers blijkt dat 93 procent van de mensen die al boodschappenkaarten ontvangt van het Rode Kruis, moeite heeft met het betalen van boodschappen als direct gevolg van de prijsstijgingen. 90 procent eet minder of slaat maaltijden over, en 64 procent kan de energierekening moeilijker betalen.

De gevolgen van de prijsstijgingen zijn voelbaar in elke hoek van het huishoudbudget. Een ruime meerderheid van de ondervraagden (66 procent) geeft aan minder boodschappen te kopen om de kosten te drukken. Negen op de tien ondervraagden eet minder of slaat zelfs maaltijden over. De keuzes die huishoudens moeten maken tonen de harde realiteit van de huidige crisis. Of zoals een ondervraagde zegt: “Ik eet als moeder alleen tussen 17:00 en 20:00 uur, de rest van de maaltijden sla ik over.”

Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis: "Deze cijfers zijn schrijnend. Negen op de tien mensen die wij helpen eten minder of slaan hele maaltijden over. Dat mensen met een boodschappenkaart van het Rode Kruis nog steeds maaltijden overslaan, laat zien hoe hard de prijsstijgingen huishoudens raken die al op de rand balanceerden."

Financiële zorgen raken het welzijn

De onzekerheid over de toekomst weegt zwaar, 81 procent van de ondervraagden maakt zich zorgen over de stijgende voedselprijzen en 61 procent ervaart hierdoor stress. Organisaties waar het Rode Kruis mee samenwerkt bevestigen deze signalen: ze horen vaker dat huishoudens moeite hebben om rond te komen en zij zien een toename van mensen die bij hen aankloppen voor hulp.

Het kiezen tussen tanken of eten is voor velen geen keuze, maar een harde realiteit. Zij zijn afhankelijk van hun auto om naar hun werk of medische afspraken te reizen. Herkenbaar voor de partnerorganisaties die de boodschappenkaarten uitgeven: “We helpen een man die voor zijn werk 50 kilometer moet reizen en dan is het kiezen tussen boodschappen of tanken”.

“Voedselnood is in Nederland vaak onzichtbaar,’ vertelt Harm Goossens, “maar voor duizenden gezinnen is het dagelijkse realiteit. We roepen de overheid op om expliciet oog te houden voor de meest kwetsbare huishoudens, zodat stijgende kosten niet ertoe leiden dat mensen maaltijden moeten overslaan. Hoe eerder we handelen, hoe meer gezinnen de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kunnen zien.”

Over de boodschappenkaart van het Rode Kruis

De boodschappenkaart is een initiatief van het Rode Kruis om mensen die voedselnood ervaren te helpen met de aankoop van voedsel. Via samenwerking met partnerorganisaties bereikt het Rode Kruis mensen in kwetsbare posities die (nog) niet in aanmerking komen voor andere vormen van hulp.

