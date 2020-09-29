Nu al meer zon in 2026 dan gebruikelijk in een heel jaar

Gemiddeld over het land heeft de zon in 2026 al meer dan 1824 uur geschenen. De teller staat nu op 1825 uur en zal vandaag al oplopen tot boven de 1830 uur. Daarmee is 2026 nu al zonniger dan een gemiddeld heel jaar. Bij een normale hoeveelheid zon in de laatste drie maanden kan 2026 eindigen in de top 5 van zonnigste jaren.

Vijfde plaats zonnigste jaren mogelijk

Met nog drie maanden te gaan kan de totale hoeveelheid zon bij een normaal verloop stijgen naar zo’n 2080 uur. Daarmee zou 2026 op de vijfde plaats komen van de lijst zonnigste jaren.

Het zonnigste jaar ooit gemeten blijft 2022 met 2233 zonuren en 2025 staat met 2124 uur op de tweede plaats. Daarna volgen 2003 en 2018 met respectievelijk 2100 en 2089 zonuren. Als de rest van 2026 een fractie zonniger dan normaal verloopt, kan het jaar nog hoger eindigen.

Bijna alle maanden zonniger dan normaal

Op februari na waren alle maanden zonniger dan normaal. Januari, mei en juni telden 8 tot 13% meer zon. Maart, april en juli waren zeer zonnig, met 26 tot 40% meer zon. Februari was de enige sombere maand en telde juist 18% minder zon dan normaal. September kende een vrij normale hoeveelheid zonneschijn.

Vooral in het zuidoosten veel zon in 2026

Het jaar 2026 is eind september 17% zonniger dan in een gemiddeld jaar. Opvallend is dat 2026 vooral in het zuidoosten erg zonnig was met in Maastricht 24% meer zon. In Den Helder scheen de zon 10% langer dan gebruikelijk en heeft daarmee de kleinste afwijking.

Bron: weeronline