Meer dodelijke valongelukken, gemiddeld ruim 21 per dag

In 2025 zijn 7 810 mensen overleden doordat ze per ongeluk vielen, struikelden of uitgleden, een accidentele val. Dit zijn er 480 meer dan in 2024. Vallen is daarmee de meest voorkomende oorzaak van zogenoemd niet-natuurlijk overlijden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een analyse van doodsoorzaken.

Overlijden door een accidentele val gebeurt als iemand per ongeluk valt, struikelt, of uitglijdt en daardoor binnen dertig dagen overlijdt. Een dodelijke val met een vervoermiddel, zoals een scootmobiel of fiets, telt hierbij niet mee. Dat wordt geregistreerd als vervoersongeval.

Van de 7,8 duizend mensen die overleden na een accidentele val in 2025 waren de meeste ouder dan 80 jaar en vrouw.

Ook als er rekening gehouden wordt met de veranderingen in de bevolkingsopbouw, zoals vergrijzing en bevolkingsgroei, is het aantal mensen dat overlijdt door een val per 100 duizend inwoners de afgelopen 15 jaar ieder jaar toegenomen.

Meeste dodelijke valongelukken bij 80-plus vrouwen

Vooral ouderen overlijden door een accidentele val; 79 procent van de overledenen was 80 jaar of ouder. De meesten hiervan waren tussen de 80 en 90 jaar oud. Slechts 2 procent van de mensen die overleden na een accidentele val was jonger dan 60 jaar.

Vrouwen vormen de meerderheid; van de overledenen door een accidentele val was van de 80- tot 90-jarigen 60 procent een vrouw en bij de 90-plussers 72 procent. In 2025 was de gemiddelde leeftijd van mannen bij overlijden door een accidentele val 83 jaar en bij vrouwen 87 jaar.