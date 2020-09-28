Mensen met grote erfenis verhuizen vaker en investeren meer in woning

Mensen die een erfenis van 50 duizend euro of meer van hun overleden ouders ontvangen, zetten vaker stappen op de woningmarkt dan mensen zonder zo’n erfenis. Ze verhuizen vaker en gaan vooral in een groter of vrijstaand huis wonen. Ook investeren ze vaker in zonnepanelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar wat erfgenamen met hun erfenis doen op de woningmarkt.

Het CBS volgde voor dit onderzoek ruim 30,5 duizend kinderen waarvan een ouder uit de generatie geboren tussen 1936 en 1945 overleed die geen levende partner achterliet. Deze groep is vergeleken met kinderen van wie de ouder uit dezelfde generatie vier jaar later overleed, de zogenaamde controlegroep. Zo kon het CBS onderzoeken of veranderingen in de woonsituatie samenhangen met het al dan niet ontvangen van een erfenis.

Een derde ontving erfenis

Van de 30,5 duizend kinderen waarvan de laatste ouder in 2018 overleed, ontving 31 procent een erfenis die geregistreerd werd bij de belastingdienst. De doorsnee erfenis (mediaan) van hen bedroeg 43 duizend euro netto (na aftrek van kosten voor bijvoorbeeld de uitvaart en belastingen). Dit betekent dat de helft van de erfgenamen minder ontving en de andere helft dit bedrag of meer.

Bij 14 procent van álle kinderen van deze overleden ouderen (met en zonder erfenis) ging het om een erfenis van 50 duizend euro of meer, bij 6 procent om 100 duizend euro of meer.

Vaker verhuizing bij grote erfenis

Van de mensen die 50 duizend euro of meer erfden, verhuisde 21 procent in de drie jaar na het overlijden van de ouder (2018 tot en met 2020). Bij de controlegroep van wie de ouder van dezelfde generatie vier jaar later overleed én toen 50 duizend euro of meer erfde, is dat 14 procent.