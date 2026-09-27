DigiD voortaan ook beschikbaar zonder smartphone

Het is voortaan mogelijk om de DigiD app direct op een computer te downloaden. 'Ongeveer een miljoen mensen in Nederland heeft geen smartphone. Deze groep kon daarom ook geen gebruikmaken van de DigiD app. Vanaf nu komt daar verandering in', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat dit betekent voor gebruikers

De DigiD app op de computer maakt inloggen eenvoudiger. Niet alleen is er geen smartphone nodig, gebruikers hoeven met de app geen koppelcode in te voeren of QR-code te scannen. Inloggen blijft even veilig als met de app op een smartphone. De app werkt alleen op de computer waarop deze is geactiveerd. Daarnaast is de persoonlijke pincode nodig om in te loggen. Ook kan de app nu gebruikt worden met hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld bedieningssoftware die wordt bestuurd met de ogen.

'Belangrijke stap'

Staatssecretaris Eric van der Burg: "Digitale dienstverlening moet voor iedereen werken. Ook als je geen smartphone hebt. Met de DigiD app op de computer zetten we een belangrijke stap naar een overheid die meedenkt. We zorgen er op deze manier voor dat meer mensen zelfstandig hun zaken kunnen regelen.”

Concrete verbeteringen in de DigiD app

Bij de ontwikkeling van de DigiD app op de computer is vanaf het begin gekeken naar de behoeften van gebruikers. Logius deed daarom samen met Stichting Accessibility gebruikersonderzoek met mensen die de DigiD app op een mobiel apparaat niet kunnen gebruiken. Hun ervaringen en feedback hebben geleid tot concrete verbeteringen in de app.

