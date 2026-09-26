Slimmere indeling luchtruim rond vliegvelden schept meer ruimte voor veilig vliegen met drones

De regels voor het vliegen met drones rond de luchthavens van Amsterdam (Schiphol), Rotterdam, Groningen, Maastricht en Lelystad gaan veranderen. 'Daar waar dat veilig kan, komt er in bepaalde gebieden rondom de luchthaven meer ruimte voor nuttige toepassingen van drones', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Inspectie dijken en andere vitale infrastructuur

Denk aan drones die dijken en andere vitale infrastructuur inspecteren, natuurgebieden beschermen of worden ingezet voor innovatieve toepassingen in de economie. Dat draagt bij aan de veiligheid en geeft de Nederlandse dronesector de ruimte om verder te groeien. Tegelijkertijd komen er duidelijke regels. Zo weten dronegebruikers beter wat wel en niet mag, en kan er sneller stevig opgetreden worden bij overtredingen.

Wat gaat er veranderen

In een straal van zo’n 15 kilometer rondom vliegvelden ligt het luchtverkeersleidinggebied. Dit heet de Control Zone ofwel CTR). Op dit moment moeten dronepiloten altijd contact opnemen met de luchtverkeersleiding voordat zij hier mogen vliegen. Vanaf 26 november 2026 vervalt die verplichting dus in bepaalde gebieden.

Dicht bij de grond

Op ongeveer 5 kilometer vanaf de luchthaven (en verder) vliegt het startende en landende bemande luchtverkeer op grotere hoogte boven de grond. Een dronevlieger die op dat moment dicht bij de grond vliegt hoeft niet in contact te staan met de luchtverkeersleiding. De huidige regels zijn niet alleen een grote belasting voor de luchtverkeersleiding, maar beperken ook het nuttige gebruik van drones op plekken waar dit wel veilig kan.

De nieuwe regels zijn ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Luchtverkeersleiding Nederland. De zones waar de regels veranderen zijn zorgvuldig gekozen en veilig bevonden. Voor militaire luchthavens veranderen de regels niet.

De wijzigingen gelden alleen rond de civiele luchthavens. Binnen én buiten deze gebieden kunnen er andere zones zijn met beperkingen voor drones. Bijvoorbeeld bij helikopterlandingsplaatsen of bij vitale voorzieningen. Deze zones veranderen niet door de nieuwe indeling van de gebieden rond de luchthavens. Daarom is het belangrijk om altijd te controleren waar u wel en niet mag vliegen.