Bijna helft mensen ervaart sociale overlast in buurt, vooral van hangjeugd

Van de mensen van 15 jaar of ouder zei 46 procent in 2025 sociale overlast te ervaren in hun buurt. In 2021 was dat 42 procent. Sociale overlast kan bijvoorbeeld gaan om rondhangende jongeren, buren die veel lawaai maken, maar ook drugsoverlast. Dit speelt vooral in zeer sterk stedelijke gemeenten. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor.

Als het gaat om sociale overlast, zorgen rondhangende jongeren het vaakst voor overlast in de buurt. Ruim een kwart van de mensen (26 procent) zei in 2025 hier ervaring mee te hebben. Vier jaar eerder was dat 22 procent. 7 procent zegt er zelfs veel overlast van te hebben, dat was 6 procent in 2021.

Ook buurtbewoners zorgen voor overlast (20 procent noemt dit). Het lastigvallen van mensen op straat wordt het minst vaak genoemd als bron van sociale overlast (7 procent).

Ervaren sociale overlast toegenomen

Het aandeel mensen dat veel sociale overlast in hun buurt ervaart, is toegenomen van 12 procent in 2021 naar 14 procent in 2025. Meer mensen ervaren veel overlast van rondhangende jongeren, maar ook van dronken mensen op straat, verwarde personen, drugsgebruik en mensen die op straat worden lastiggevallen.

In de stad meer sociale overlast

Rondhangende jongeren in de buurt bezorgen 11 procent van de inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten veel overlast. Dat is bijna vier keer zo veel als in niet-stedelijke gemeenten. Ook de andere overlastvormen komen duidelijk vaker voor in zeer sterk stedelijke gemeenten. Zo zegt 7 procent van de bewoners veel overlast te hebben van verwarde mensen op straat, tegen ongeveer 1 procent van de mensen die niet stedelijk wonen.

Zowel in stedelijke als minder stedelijke gemeenten hadden in 2025 meer mensen last van sociale overlast dan in de jaren daarvoor.