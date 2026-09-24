Rijden zonder autoverzekering kost straks €550; zoveel stijgen verkeersboetes in 2027

Verkeersboetes gaan in 2027 stijgen. De boete voor rijden zonder verzekering stijgt op 1 januari 2027 van € 500,- naar € 550,-. Dat is een stijging van 10%, terwijl de verkeersboetes volgens het Concept Indexeringsbesluit gemiddeld met 2,7% omhoog gaan. Uit een analyse van vergelijkingssite Autoverzekering.nl van de tarieven voor 2026 en 2027 blijkt dat geen enkele andere overtreding zo hard omhoog gaat.

De 10% waarmee de boete voor onverzekerd rijden met een personenauto stijgt, ligt bijna vier keer zo hoog als de gemiddelde indexatie van 2,7%. Daarmee komt het tarief op € 550,-. Alleen het onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats ligt met € 500,- nog in dezelfde orde van grootte, en dat bedrag blijft in 2027 gelijk.

Na onverzekerd rijden volgt het niet kunnen tonen van een rijbewijs met een stijging van 9,1%: van € 110,- naar € 120,-. Onnodig links rijden op de snelweg gaat met 7,1% omhoog naar € 300,- en onnodig stilstaan op de vluchtstrook met 6,5% naar € 330,-.

Ook andere gevolgen bij onverzekerd rijden

Jean-Paul Würsten, verzekeringsexpert bij Autoverzekering.nl, benadrukt dat het bij onverzekerd rijden niet bij alleen een boete blijft: “Die € 550,- is het kleinste bedrag waar een onverzekerde automobilist mee te maken krijgt. Bij een ongeval kan de schade in de duizenden euro’s lopen. Bij blikschade gaat het om een paar duizend euro, bij letselschade lopen de bedragen nog hoger op. En daar komt schade aan de eigen auto nog bovenop. Die wordt alleen vergoed met een all risk verzekering.”

“Bij zware overtredingen achter het stuur blijft het zelden bij de boete alleen,” vervolgt Würsten. “Een rijontzegging door extreme snelheidsovertredingen of rijden onder invloed is een overtreding die verzekeraars meenemen bij het afsluiten van een polis. Dat kan leiden tot een hogere premie of een weigering. Zo’n aantekening werkt jaren door in de premie.”

De duurste boete blijft de telefoon, maar stijgt nauwelijks

De hoogste boete voor automobilisten blijft het vasthouden van een telefoon achter het stuur. Dat tarief gaat van € 440,- naar € 450,-. Dat is een stijging van 2,3% en ligt daarmee net onder het gemiddelde. Door rood rijden, rechts inhalen, een kruispunt blokkeren en onnodig geluid veroorzaken gaan alle vier van € 320,- naar € 330,-.

Rijden zonder gordel stijgt van € 190,- naar € 200,-, net als rijden op een voet- of fietspad, tegen de richting in rijden en niet doorrijden bij groen licht.

Een reeks tarieven blijft gelijk

Niet alles wordt duurder. Rijden met een verlopen APK blijft € 190,-. Parkeren waar dat niet is toegestaan, parkeren zonder vergunning, verboden in te rijden, stilstaan op een voet- of fietspad en geen richting aangeven blijven alle op € 130,- staan. Ook de twee tarieven voor het onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, € 500,- en € 410,-, veranderen niet.

Snelheidsboetes gaan over vrijwel de hele linie omhoog

Ook de snelheidsboetes stijgen. Tien kilometer per uur te hard binnen de bebouwde kom gaat van € 95,- naar € 98,-, buiten de bebouwde kom van € 89,- naar € 92,- en op de snelweg van € 84,- naar € 86,-.

Bij dertig kilometer per uur te hard lopen de bedragen verder op: binnen de bebouwde kom van € 446,- naar € 458,-, buiten de bebouwde kom van € 424,- naar € 436,- en op de snelweg van € 389,- naar € 400,-. Bij wegwerkzaamheden en in specifieke 30 km/u-zones liggen de tarieven hoger. Vanaf dertig kilometer per uur te hard in die zones kan het Openbaar Ministerie de zaak zelf afhandelen.