OM eist 12 jaar cel voor poging moord in Stad-Groninger wijk Paddepoel

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tegen een 27-jarige man uit de Stad-Groningen een celstraf geëist van twaalf jaar. Hij wordt verdacht van een poging moord op 7 juni 2025 op de Zonnelaan in de wijk Paddepoel.

Het OM is van mening dat de verdachte daar met een auto is ingereden op een nu 25-jarige man. Terwijl het slachtoffer op de grond ligt, steekt in de ogen van de officier van justitie de verdachte daarna het slachtoffer. Als door een wonder overleeft hij het. De verdachte vlucht na het incident maar meldt zich een dag later op een politiebureau in Rotterdam.

Motief

Het motief ligt volgens de officier van justitie in een relatie die zowel het slachtoffer als de verdachte hebben gehad met een vrouw. De betreffende vrouw had een paar weken voor dit geweldsincident de relatie met de verdachte uitgemaakt.

Als de verdachte de auto van het uiteindelijke slachtoffer ziet staan bij de vrouw, resulteert dat volgens het OM eerst in een achtervolging en een handgemeen waarbij de verdachte wordt geslagen. De verdachte zegt dat dit met een vuurwapen is gebeurd. Daarvoor ziet de officier van justitie geen bewijs.

60 km/uur

Nadat de verdachte na het handgemeen bij een vriend is geweest gaat hij terug naar het huis van de vrouw. Daar in de buurt ziet hij het uiteindelijke slachtoffer achter zijn auto staan. De officier van justitie: “Hij rijdt daar met een snelheid van rond de 60 km/uur in op het slachtoffer en steekt hem met een mes terwijl hij weerloos op de grond ligt. (…) Door de impact van het inrijden op hem zal het slachtoffer één been moeten missen, waardoor hij blijvend gehandicapt is.”

Voorbedachte rade

De officier van justitie vindt dat er sprake is van voorbedachte rade. Dat blijkt volgens hem onder meer uit appverkeer met de vrouw. Daarin laat de verdachte weten het slachtoffer te willen vermoorden. Ook vraagt de verdachte via Snapchat naar een vuurwapen. De officier van justitie: “Daarbij heeft de verdachte het al over het doden van het slachtoffer nog voordat hij door hem geslagen is.”

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte nog tot rust is gemaand door enkele personen. Maar dat heeft hem niet weerhouden om twee messen in de auto te hebben, het slachtoffer aan te rijden en daadwerkelijk ook nog een mes te gebruiken.

De verdachte doet een beroep op noodweer. Volgens de officier van justitie is daar geen sprake van. Hij vindt dat er met voorbedachte rade is geprobeerd om het slachtoffer om het leven te brengen.

Verschrikkelijk

De officier van justitie beschrijft het geweld als niets meer en minder dan een moordaanslag. “Het moet er verschrikkelijk hebben uitgezien, ik kan me er bijna geen voorstelling van maken. We hebben het hier over een zeer ernstig strafbaar feit waarvoor enkel een langdurige gevangenisstraf passend is.”

De rechtbank in Groningen doet op 21 oktober 2026 uitspraak.