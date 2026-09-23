Marleen Sanderse opnieuw beëdigd als burgemeester van Hattem

Onder het toeziend oog van familieleden, vrienden, wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere genodigden en geïnteresseerden is burgemeester Marleen Sanderse opnieuw beëdigd als burgemeester van de gemeente Hattem. Dit meldt Hattem24.nl .

Zoon Pieter ambtsketting

Commissaris van de Koning Daniël Wigboldus keek eerst informeel terug op de installatie zes jaar geleden en ook de afgelopen periode. Een bijzonder en heugelijk moment tijdens de installatie was dat zoon Pieter destijds de ambtsketting om mocht hangen omdat hij in de ‘veilige kring’ zat.

Luid applaus

Na de introductie werd er formeel verdergegaan met het uitspreken van de woorden van de nieuwe beëdiging en natuurlijk het ondertekenen hiervan. Onder luid applaus en geflits werd ging de tweede termijn van burgemeester Marleen Sanderse in. Verder waren er verschillende toespraken van mensen die een rol hebben gespeeld of spelen in de samenwerking met de burgemeester.

Toespraak

Als laatste gaf burgemeester Sanderse nog een toespraak waarin ze haar dank uitsprak voor het feit dat iedereen gekomen was en dat ze dit nog een periode mag doen. De ontmoetingen met de inwoners, en wat haar aanwezigheid alleen al soms kan betekenen, bleven haar erg bij. Ze blijft zich inzetten voor het verbinden, zowel in de gemeenteraad maar ook in de regio en landelijk waar het nodig is. Ze wil ook graag blijven ontmoeten, daar gelooft ze echt in. Rutger Bregman zegt wel: de meeste mensen deugen. Een motto dat de burgemeester erg aansprak. Zelfs zegt ‘Marleen uit Hattem’ inmiddels “Hattem barst van de mensen die deugen”. Met die woorden werd de ceremonie afgesloten.