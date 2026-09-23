Nederlandse Staat neemt aandelen kerncentrale Borssele over

De Nederlandse staat heeft een akkoord bereikt over de overname van 70% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale Borssele. 'De Staat neemt deze aandelen over van de Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten', zo meldt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdag.

Langer openhouden bestaande kerncentrale

'Het doel van de overname is het op termijn langer openhouden van de bestaande kerncentrale. Daarnaast stemde de Eerste Kamer deze week in met een wijziging van de Kernenergiewet. Dat is een belangrijke stap om het langer openhouden van de kerncentrale mogelijk te maken', aldus het ministerie.

'Belangrijke rol kernenergie'

Staatssecretaris De Bat (Klimaat en Groene Groei): “Kernenergie gaat een belangrijke rol spelen bij een diverse en stabiele energievoorziening in Nederland. Het overnemen van de aandelen is een belangrijke stap om de kerncentrale op termijn langer open te houden. Daarmee behouden we niet alleen een stabiele energiebron, maar ook veel nucleaire kennis.”

Overname van de aandelen

Op basis van het onderhandelaarsakkoord neemt de Staat alle aandelen van ZEH Energy over, dat 70 procent van de aandelen EPZ bezit. De overname van de aandelen was een wens van de Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten. Zij hebben eerder aangegeven geen rol voor zichzelf te zien als aandeelhouders bij de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale.

115,7 miljoen euro

De Staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Daarnaast stelt de Rijksoverheid als aandeelhouder 119 miljoen euro aan vermogen beschikbaar om de stabiliteit van de onderneming te waarborgen, bijvoorbeeld om doorlopende kosten te dekken. Het kabinet heeft het aankoopbedrag onafhankelijk laten toetsen, dit onderzoek bevestigt dat dit bedrag marktconform is.

De aandelen zullen definitief overgedragen worden als het parlement en de huidige aandeelhouders (de Zeeuwse provincie en gemeenten) hebben ingestemd met het akkoord. De overige 30 procent van EPZ blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE.

Kernenergiewet

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met een wijziging van de Kernenergiewet. Deze wetswijziging was nodig om de kerncentrale in Borssele langer open te kunnen houden, omdat 2033 als eindjaar in de wet was opgenomen. De centrale levert 485 megawatt CO2-vrije elektriciteit. Dat staat bijna gelijk aan het stroomverbruik van alle inwoners van Zeeland en Noord-Brabant.

Vervolg

Het openblijven van de kerncentrale na 2033 is nog niet definitief. De aandeelhouders moeten hier nog een investeringsbeslissing over nemen. Daarnaast moet EPZ een vergunning aanvragen om de kerncentrale langer in bedrijf te kunnen houden. Dit is mogelijk door de wijziging van de Kernenergiewet. De onafhankelijke toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) moet vervolgens beoordelen of dit veilig kan.