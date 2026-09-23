Voormalig gevechtsvliegers combineren KLM met rol als reservist-vlieger

Voormalig luchtmachtvliegers bij de KLM zijn nu echt in te zetten als reservist-vlieger. Defensie en de luchtvaartmaatschappij hebben dit gisteren bekrachtigd met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Het convenant dat beide partijen vorig jaar juli sloten, krijgt hiermee een juridische en praktische basis.

Het gaat om oud militaire vliegers, die zijn overgestapt naar de KLM. De eerste groep F-35-reservist-vliegers start in januari 2027. Zij gaan in eerste instantie hun essentiële vliegvaardigheden als gevechtsvlieger op peil brengen. Dat gebeurt met maandelijkse trainingen in simulatoren. Zo blijven de reservisten operationeel inzetbaar voor Defensie.

Bij een escalatie of conflict zijn de terugkerende vliegers na een korte, intensieve trainingstijd direct in te zetten voor F-35-operaties.

Sponsored Reserves

Om de inzet van deze vliegers mogelijk te maken, wordt gebruikgemaakt van een variant op het ‘Sponsored Reserves’-model. Via dit model faciliteert KLM de inzet van de voormalig militairen bij Defensie via een vorm van collegiale uitleen. Dit zorgt er onder meer voor dat de vliegers hun arbeidsvoorwaarden behouden, terwijl hun militaire rechtspositie als reservist gewaarborgd is.

Bij het Sponsored Reserves-model is specialistische (civiele) expertise vereist voor een militaire operatie, die niet of onvoldoende op andere wijze valt uit te voeren. Bijvoorbeeld bij een gebrek aan beroepsmilitairen, reguliere reservisten of inhuur. In dit specifieke geval gaat het om hooggespecialiseerde F-35 vliegers. Door deze groep als reservist in te zetten, haalt Defensie ook optimaal rendement uit de investeringen in de opleiding en training van deze vliegers.

Nationaal belang

KLM zegt trots te zijn op deze bijdrage aan het nationaal belang en aan de continuïteit van de F-35-vliegcapaciteit. Voor Defensie is de samenwerking van groot operationeel belang. De huidige veiligheidssituatie vraagt om een snelle versterking en duurzame borging van de operationele inzetbaarheid. Met beschikbare kennis en ervaring van reservist-vliegers, kan Defensie de inzetbare capaciteit vergroten. Ook is de militaire organisatie dan in staat sneller op te schalen wanneer de situatie daarom vraagt.

De ondertekening bevestigt niet alleen de gedeelde noodzaak, maar vormt ook de basis voor een partnerschap waarin Defensie en KLM op meer aspecten willen samenwerken. Zo draagt de luchtvaartmaatschappij bij aan de gereedheid en slagkracht van de Koninklijke Luchtmacht.