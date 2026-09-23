NPO: publieke omroep doet in 2027 weer mee aan Eurovisie Songfestival

De publieke omroep doet vanaf 2027 weer mee aan het Eurovisie Songfestival met een Nederlandse inzending. 'Een onafhankelijk team van deskundigen gaat het proces rond de act zorgvuldig begeleiden. Het verslag van de halve finales en de finale van het Eurovisie Songfestival wordt verzorgd door de NOS', zo meldt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) woensdag.

Terugtrekken AVROTROS

Vorige maand besloot AVROTROS zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep voor de Nederlandse deelname, omdat deelname onder de huidige omstandigheden niet strookt met de waarden van de omroep, en gaf daarmee de verantwoordelijkheid voor het evenement terug aan de NPO.

'Belangrijke stappen gezet door EBU rond spelregels'

De EBU heeft sindsdien belangrijke stappen gezet rond de spelregels van het Eurovisie Songfestival. Die veranderingen zijn er mede gekomen door de kritische publieke omroepen die het debat zijn aangegaan. In de gesprekken die volgden op de terugtrekking van AVROTROS, heeft de NPO met de EBU afgesproken het oorspronkelijke uitgangspunt van het festival weer centraal te stellen.

'Mensen samenbrengen'

Jet de Ranitz, voorzitter Raad van Bestuur NPO: “We begrijpen dat de deelname aan het Eurovisie Songfestival voor gemengde gevoelens zorgt in Nederland. Wij hebben de EBU nadrukkelijk gevraagd om het verbindende karakter van het festival weer een belangrijk onderdeel te maken van het evenement, als erkenning van een tijd van geopolitieke onrust, oorlog en polarisatie. Het Songfestival is ooit opgericht om mensen in Europa samen te brengen na de Tweede Wereldoorlog. Die verbinding zoeken we nu opnieuw, door oog te hebben voor wat er in de wereld gebeurt en het gesprek daarover een plek te geven. Om die koers mede vorm te geven en uit te dragen, willen we als Nederlandse publieke omroep ook weer onderdeel zijn van het Eurovisie Songfestival. Zo kunnen we ‘United by Music’ ook echt met elkaar uitdragen.”

Twee aparte onderdelen

'Waar voorheen één omroep verantwoordelijk was voor zowel de inzending als de verslaggeving, splitst de publieke omroep deze taken vanaf 2027. De Nederlandse inzending wordt een gezamenlijk project van de publieke omroep, zoals ook evenementen als 3FM Serious Request en de NPO Radio 2 Top 2000 worden georganiseerd, gecoördineerd door de NPO. Hiervoor wordt een onafhankelijk team opgericht dat verantwoordelijkheid voor de selectie en begeleiding van de deelnemende act draagt. We willen daarbij waar mogelijk gebruik maken van bestaande kennis binnen het omroepbestel', aldus de NPO.

Songfestival uitgezonden via de NOS

De NPO heeft de NOS gevraagd om – net als vorig jaar – de voorbeschouwing, het verslag en het commentaar te verzorgen. Dat staat nadrukkelijk los van de verantwoordelijkheid voor de inzending zelf, zodat de NOS onafhankelijk en neutraal verslag kan blijven doen van het Songfestival en de gebeurtenissen eromheen. Dat past ook bij haar wettelijke taak om verslag te doen van grote (internationale) evenementen.

Belangrijk om juist nu onderdeel te blijven van dit verbindende Europese evenement'

Jurre Bosman, directeur Media NPO: “Het is belangrijk om als publieke omroep juist nu onderdeel te blijven van dit verbindende Europese evenement, dat serieuze stappen wil zetten naar een invulling die meer recht doet aan de tijd waarin we leven. Bovendien komen we zo tegemoet aan de wens van honderdduizenden Nederlandse Songfestivalfans en dat is waar we het als publieke omroep uiteindelijk voor doen.”

Welke artiest?

Het Eurovisie Songfestival vindt plaats op 11, 13 (halve finales) en 15 mei (finale) 2027 in de Bulgaarse stad Burgas en zal te zien zijn op NPO Start en NPO 1. Wie deelneemt namens Nederland maakt de publieke omroep later bekend.