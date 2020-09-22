Hof: Oud-Martinair-vrachtvliegers hebben toch recht op loon van KLM

Het gerechtshof Amsterdam besliste dinsdag in hoger beroep dat ongeveer 250 voormalige Martinair-vrachtvliegers niet onder de KLM-cao vallen, maar dat zij wel recht op loon hebben van KLM. 'De rechtbank wees eerder bijna alle vorderingen af', zo meldt het Gerechtshof dinsdag.

Gevolgen van de ‘overgang van onderneming’

Het geschil van de vrachtvliegers met KLM en de vakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) gaat over de gevolgen van de ‘overgang van onderneming’ van de vrachtdivisie van Martinair naar KLM op 1 januari 2014. Hof Den Haag besliste in 2021 dat van zo’n overgang sprake was en dat alle vrachtvliegers daarmee in dienst van KLM waren gekomen. KLM en VNV hadden dit telkens betwist en niet alle vrachtvliegers werk aangeboden. Bij hof Amsterdam lag nu de vraag voor wat de gevolgen van deze beslissing zijn.

Vorderen loon

De vrachtvliegers vinden dat als gevolg van die overgang ‘automatisch’ ook de KLM-cao op hen van toepassing is (inclusief de KLM-pensioenregeling). Zij vorderen loon vanaf de overgang van onderneming (2014) tot het moment van tewerkstelling bij KLM op 1 januari 2022 (na de beslissing van hof Den Haag in 2021). De vrachtvliegers vinden ook dat VNV met KLM ‘onder één hoedje’ heeft gespeeld en hun belangen heeft geschaad.

Recht op loon

Het hof wijst toepassing van de KLM-cao en de KLM-pensioenregeling af. Toch hebben de vrachtvliegers in beginsel wel recht op loon van KLM voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2022, omdat KLM de vrachtvliegers niet aan het werk had laten gaan in 2014. De al dan niet aanwezige feitelijke bereidheid van de vrachtvliegers om aan het werk te gaan, is dan niet beslissend voor het recht op loon.

Nog niet definitief afgerond

De zaak is hiermee nog niet definitief afgerond. Omdat het hof op basis van de opgegeven data van de vrachtvliegers niet in staat is om de precieze omvang van de vorderingen vast te stellen wordt aan de vrachtvliegers opgedragen om per persoon bij afzonderlijke akte te specificeren op welke vordering hij/zij aanspraak maakt. Het hof oordeelt dat van onrechtmatig handelen door VNV tegenover de vrachtvliegers geen sprake is.