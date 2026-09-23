Aantal woninginbraken in de zomermaanden met 20% gedaald in vijf jaar tijd

In de afgelopen vijf jaar is het aantal woninginbraken in Nederland gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus met ruim 20% gedaald. In 2022 vonden er nog 5.609 zomerinbraken plaats; in 2026 waren dat 4.480 inbraken. Ook in de tussenliggende jaren was steeds een daling van het aantal zomerinbraken te zien. Dat blijkt uit een analyse van politiedata, uitgevoerd door vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

Landelijke daling zomerinbraken zet ieder jaar door

Het aantal woninginbraken in de zomermaanden daalt al meerdere jaren op rij. In 2022 werden in juni, juli en augustus nog 5.609 inbraken geregistreerd. Een jaar later waren dat er 5.187. In 2024 daalde het aantal verder naar 4.975 inbraken en in 2025 waren er 4.867 inbraken in de zomermaanden. Met 4.480 geregistreerde woninginbraken komt het aantal inbraken in de zomer van 2026 uit op het laagste niveau in de afgelopen vijf jaar.

Grootste daling in de maand augustus

In alle drie de zomermaanden van 2026 lag het aantal inbraken lager dan een jaar eerder. Afgelopen juni werden 1.406 woninginbraken geregistreerd, tegenover 1.525 in juni 2025. In juli daalde het aantal van 1.652 naar 1.593. De grootste daling was te zien in augustus: van 1.690 inbraken in 2025 naar 1.481 dit jaar. Dat zijn 209 inbraken minder, een afname van 12,4%. Niet eerder in de afgelopen vijf jaar lag het aantal woninginbraken in augustus zo laag.

Zomertrend past binnen landelijke daling

De daling van het aantal inbraken in de zomermaanden past binnen een bredere landelijke ontwikkeling. Het aantal geregistreerde woninginbraken in Nederland is de afgelopen tien jaar sterk afgenomen. In 2015 werden nog 64.675 woninginbraken geregistreerd, tegenover 21.628 in 2025. Dat is een daling van 67%.

Jeremy Broekman, schadeverzekeringsexpert bij Overstappen.nl licht toe: “De afgelopen jaren zien we een dalende trend in het aantal woninginbraken tijdens de zomer. Toch blijft het een periode om alert te blijven. Veel bewoners zijn dan voor een langere tijd op vakantie, waardoor inbrekers hun kans schoon zien.”

Grote verschillen tussen gemeenten

Hoewel het aantal inbraken in de zomerperiode landelijk verder afneemt, zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Amsterdam laat bijvoorbeeld de grootste absolute stijging zien van alle Nederlandse gemeenten. In de hoofdstad werden deze zomer 496 woninginbraken geregistreerd, tegenover 409 inbraken in de zomer van 2025. Dat zijn 87 inbraken meer, een stijging van 21%. Daarmee ligt het aantal woninginbraken in Amsterdam op het hoogste niveau sinds de zomer van 2023.

Ook in sommige kleinere gemeenten nam het aantal woninginbraken relatief sterk toe. In Sittard-Geleen steeg het aantal woninginbraken van 14 naar 35 (+150%). In Landgraaf ging het om een stijging van 3 naar 21 inbraken en in Tytsjerksteradiel steeg het aantal inbraken in de zomer van 4 naar 20.

Er zijn ook gemeenten waarin het aantal woninginbraken juist behoorlijk afnam. Utrecht telde deze zomer 120 geregistreerde woninginbraken, 62 minder dan een jaar eerder (-34%). In Almere daalde het aantal woninginbraken van 113 naar 64 (-43%). Daarnaast daalde in Zoetermeer het aantal geregistreerde woninginbraken van 42 naar 19, een afname van 55%.

Inbraakpreventie blijft belangrijk

Volgens Broekman is de landelijke daling van het aantal woninginbraken positief, maar laten de cijfers ook zien dat het inbraakrisico in de zomer verschilt per gemeente. “In sommige gemeenten nam het aantal woninginbraken deze zomer juist toe. Het blijft daarom belangrijk om ook bij een dalende landelijke trend aandacht te houden voor inbraakpreventie. Goede beveiliging van de woning helpt om de kans op een inbraak te verkleinen. Daarnaast kan een woonverzekering de financiële gevolgen van een inbraak opvangen.”