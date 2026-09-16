Bartina Koeman overleden (65)

De vrouw van Ronald Koeman, Bartina Koeman, is dinsdag 15 september overleden op 65-jarige leeftijd. Dit heeft haar man Ronald Koeman op zijn Instagram pagina bekendgemaakt.

'Intens verdriet'

'Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde, nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma ♥', zo schrijft Ronald.

Ziek

Bartina Koeman leed al sinds 2010 aan een chronische en later ook aan een uitgezaaide vorm van borstkanker. Toen de borstkanker in 2010 voor het eerst werd ontdekt werd zij behandeld.

Terugkeer kanker

In 2018 en in 2023 keerde de kanker terug. Bij de diagnose in 2023 bleken er ook uitzaaiingen naar de lever te zijn waarvoor zij doorlopend chemobehandelingen kreeg.