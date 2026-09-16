ProRail: saboteurs hadden waarschijnlijk kennis van werking veiligheidssystemen spoor

Door voorwerpen die moedwillig in het spoor zijn gelegd, had het treinverkeer in met name Midden-Nederland dinsdag 15 september te maken met zogeheten sectiestoringen. 'Die treden op als het veiligheidssysteem iets in het spoor detecteert. Seinen gaan dan op rood en treinen kunnen niet rijden. In totaal zijn er 35 van dat soort storingen geweest en opgelost. Politie doet onderzoek', zo meldt ProRail woensdag.

Meerdere sectiestoringen door op spoor gelegde buizen en kabels

Vroeg in de ochtend van dinsdag 15 september ontdekten we bij opstart van de dienstregeling meerdere sectiestoringen in het spoor in Midden- en Oost-Nederland. Er bleken buizen en kabels op het spoor te zijn gelegd, waardoor het veiligheidssysteem 'denkt' dat er een trein op het spoor staat.

Forse hinder

ProRails Verkeersleiding kon de sporen hierdoor niet vrijgeven voor treinverkeer. De hinder voor de reiziger en verladers was groot. En ook de omgeving had last van overwegen die gesloten bleven waardoor wegverkeer gehinderd werd. 'Onze incidentenbestrijders en aannemers hebben hard gewerkt om het spoor zo snel mogelijk weer vrij te kunnen geven. Het materiaal dat op het spoor lag, is door de politie veiliggesteld voor onderzoek', aldus ProRail.

Ruim 35 storingen

In de loop van de ochtend ontstonden op sommige plekken nieuwe storingen, nadat een bestaande storing was opgelost. Vanmorgen vroeg reed een trein bij Steenwijk tegen materiaal in het spoor aan. Dit had gelukkig geen gevolgen omdat de trein al ‘met een aanwijzing’ reed, en dus niet op volle snelheid. Sinds 13.00 uur zijn er geen nieuwe storingen meer bijgekomen. In totaal heeft ProRail te maken gehad met ruim 35 storingen. Inmiddels zijn die allemaal opgelost.

Onderzoek loopt

ProRail vindt de hinder die de reizigers en verladers dinsdag hebben ervaren zeer vervelend. We willen een betrouwbare dienstregeling aanbieden en dat is nu niet gelukt. Er lijkt sprake van opzet. Wie hierachter zit is nog onbekend en is onderdeel van het onderzoek van de politie. Waarschijnlijk hebben de daders kennis gehad hoe de veiligheidssystemen op het spoor werken. Het plaatsen van materialen in het spoor is levensgevaarlijk en onacceptabel en gelukkig niet tot ongelukken geleid. ProRail staat in nauw contact met de hulpdiensten en we bieden alle medewerking aan het lopende onderzoek.