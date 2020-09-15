CBb: Eierkartel terecht beboet door ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft terecht drie eiproductfabrikanten beboet voor overtreding van het kartelverbod. Dat blijkt dinsdag uit de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep heeft gedaan.

Onderling verkoopprijzen afgestemd

De fabrikanten hebben onderling inkoopprijzen afgestemd, hebben leveranciers verdeeld en concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld. De ACM heeft terecht vastgesteld dat de fabrikanten in staat waren om met hun gedragingen de concurrentie te beperken, omdat zij een sterke positie op de inkoopmarkt voor eieren hadden. Dat volgens de fabrikanten sprake is geweest van gebreken in het onderzoek en zij daardoor in hun rechten van verdediging zijn geschaad, volgt het CBb niet.

Miljoenenboetes

Het CBb heeft de boetes van € 995.000,- en € 15.736.500,-, die de rechtbank al had gematigd wegens de lange duur van de procedure, van twee van de fabrikanten in stand gelaten. De boetes van de derde fabrikant heeft het CBb verder gematigd tot € 6.127.000,-, omdat deze fabrikant twee keer is beboet voor dezelfde gedragingen en de rechtbank dat onvoldoende had gecorrigeerd.

Definitief

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de eindrechter in deze zaak.