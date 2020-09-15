Preventie-expert over alcoholslot: ‘Helpt in de praktijk, maar bewustwording blijft nodig’

Bij het bevorderen van verkeersveiligheid speelt technologie een steeds grotere rol. Zo moeten alle nieuwe auto’s sinds juli 2024 technisch zijn voorbereid op de installatie van een alcoholslot. Toch blijft rijden onder invloed een hardnekkig probleem. Senior preventiewerker Alex van Dongen ziet in de praktijk dat een alcoholslot kan helpen, maar benadrukt in een interview met OSW dat voorlichting en bewustwording essentieel blijven.

Technologie kan een extra drempel opwerpen

Het alcoholslot zelf is niet verplicht. Wel moeten nieuwe auto’s sinds juli 2024 technisch zijn voorbereid op de installatie ervan. Dat maakt het eenvoudiger om, wanneer dat nodig is, een alcoholslot te laten inbouwen. “Het laat zien dat verkeersveiligheid steeds meer preventief wordt aangepakt. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel, dus maatregelen die risico's in de toekomst kunnen verkleinen zijn waardevol,” zegt Van Dongen.

Volgens Van Dongen kunnen technische maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan het voorkomen van rijden onder invloed. “Techniek kan helpen om rijden onder invloed te voorkomen.” Ook uit de praktijk krijgt hij signalen dat een alcoholslot een positief effect kan hebben. “Van cliënten hoor ik terug dat een alcoholslot bij hen heeft geholpen.”

Martine Blom, onderzoeker bij het WODC, kennisinstituut op het gebied van justitie en veiligheid, ziet ook mogelijkheden voor het alcoholslot. “Een alcoholslot grijpt heel direct in: iemand die te veel heeft gedronken, kan de auto niet starten. Daarmee voorkom je risicogedrag op het moment zelf.”

Techniek als hulpmiddel, bewustwording als basis

Volgens Van Dongen is het belangrijk dat techniek en bewustwording naast elkaar worden ingezet. “Het een is niet belangrijker dan het ander. Techniek en bewustwording vullen elkaar aan: techniek kan ondersteunen, maar verantwoord gedrag blijft essentieel.” Ook Blom benadrukt dat technologie het beste werkt in combinatie met andere maatregelen. “De sterkste aanpak is wat mij betreft een combinatie van bewustwording, zichtbare handhaving, techniek én goede vervoersalternatieven.”

Of het alcoholslot uiteindelijk breder verplicht wordt, is volgens Blom een politieke en beleidsmatige keuze. “De techniek en de werking ervan zijn inmiddels goed onderbouwd. Het gaat nu vooral om de vraag of er voldoende draagvlak is en of de maatregel betaalbaar en uitvoerbaar is.” Van Dongen benadrukt dat het uiteindelijk om één ding draait: “Het uiteindelijke doel moet altijd zijn om verkeersslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen.”