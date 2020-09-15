Droogte nog lang niet voorbij

Het neerslagtekort in Nederland is door regen en buien sinds half augustus gedaald van 309 naar 260 mm, maar de droogte houdt aan. De komende dagen neemt het tekort door wisselvalliger weer langzaam verder af naar ongeveer 250 mm.

Sinds half augustus is gemiddeld over het land zo’n 50 mm van het neerslagtekort verdwenen. In de afgelopen vier weken viel gemiddeld ongeveer twee keer zoveel neerslag. Ook is de verdamping flink afgenomen doordat de temperaturen lager zijn en de zon minder uitbundig schijnt dan tijdens hete zomerdagen.

Tekort daalt langzaam verder

Vanaf woensdag neemt de wisselvalligheid weer toe en komen buien voor. Deze neerslag zorgt niet voor grote verlichting van de droogte. Het neerslagtekort daalt de komende dagen naar verwachting langzaam naar ongeveer 250 mm.

Eind september ligt een tekort van 250 mm ongeveer 35 mm onder de 5 procent droogste jaren en ruimschoots onder het record van 361 mm uit 1976. Een neerslagtekort van ongeveer 94 mm is gebruikelijk eind september.

Meer dan 300 mm tekort in delen van het land

De grondwaterstanden zijn iets gestegen, maar overal is nog sprake van een neerslagtekort. Vooral in het zuidwesten en ook in het noordwesten en zuidoosten bedraagt het tekort meer dan 300 mm. Alleen in delen van Drenthe ligt het tekort tussen 120 en 150 mm.

Voor een goed herstel van het grondwaterpeil en de natuur zijn een natte herfst en winter noodzakelijk. Naast dit jaar kenden ook 2025 en 2022 (extreem) droge zomers. Ook in 2018, 2013 en 2003 was het extreem droog. De droogste zomer sinds het begin van de metingen blijft 1976, met slechts 85 mm regen en een recordhoog neerslagtekort.

Afvoer Rijn opnieuw zeer laag

Ook de afvoer van de Rijn is zeer laag. Met slechts 650 m³/s ligt deze ruimschoots onder de gemiddelde afvoer van ongeveer 1600 m³/s rond half september en weer in de buurt van de recordstanden. De Rijn wordt gevoed door smelt- en regenwater, maar van smeltwater is nauwelijks sprake en in de brongebieden blijft neerslag vaak uit.

De komende dagen stijgt de afvoer naar verwachting doordat in de Alpenlanden weer wat neerslag valt. Over een week wordt een afvoer van 800 tot 850 m³/s verwacht. Daarmee blijft de Rijn duidelijk lager dan gebruikelijk. De waterstanden stijgen wel iets, maar een structurele stijging zit er vooralsnog niet in.

Bron: Weeronline