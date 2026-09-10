RIVM: 3 doden en aantal besmettingen westnijlvirus gestegen naar 18

Sinds augustus 2026 zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het westnijlvirus rondgaat. 'Deze aanwijzingen komen uit diagnostiek bij mensen en paarden met klachten, wetenschappelijk onderzoek door Sanquin Research en onderzoek bij vogels en gewone huissteekmuggen', zo meldt het RIVM.

Aantal besmettingen gestegen naar 18

'Sinds de vorige update (3 september 2026) zijn er negen nieuwe patiënten met het westnijlvirus gemeld bij het RIVM. Het aantal meldingen van mensen die het westnijlvirus opliepen in Nederland staat hiermee op achttien. Bij een van die mensen werd het westnijlvirus gevonden tijdens een wetenschappelijk onderzoek door Sanquin Research', aldus het RIVM.

Drie mensen overleden

Bij de andere mensen werd het westnijlvirus vastgesteld nadat zij in het ziekenhuis waren opgenomen met klachten. De patiënten kregen het westnijlvirus na een beet van een besmette mug in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland. In totaal zijn er in 2026 drie patiënten overleden.

Westnijlvirus gevonden bij dieren

De NVWA heeft sinds de vorige update op 3 september 53 meldingen ontvangen van paarden met het westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal meldingen in 2026 op 58 paarden. De werkgroep westnijlvirus, met daarin experts vanuit verschillende organisaties, meldt dat afgelopen week 23 dode en 10 levende wilde vogels positief zijn getest op het westnijlvirus. Tot en met 2 september 2026 waren er 6 vogels met westnijlvirus. In totaal zijn er in 2026 nu 39 vogels met het westnijlvirus gemeld. Opvallend is de relatief hoge sterfte onder kraaiachtigen. Sinds de vorige update is er één nieuwe melding van westnijlvirus bij muggen gedaan.

Monitoren

Artsen, dierenartsen, virologen, epidemiologen en ecologen werken nauw samen om de ontwikkeling en verspreiding van het westnijlvirus goed te volgen en passende maatregelen te nemen.