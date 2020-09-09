Voor het eerst sinds 14 juni overal onder de 20 graden

Overal in het land bleef de temperatuur vandaag onder de 20 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was op 14 juni. Daarmee is een eind gekomen aan een reeks van maar liefst 86 warme dagen van 20 graden en meer. Het record blijft in handen van Arcen. In 2022 bleef de temperatuur 99 dagen boven de 20 graden.

Met maximaal 19,9 graden in Westdorpe en 19,3 graden op Vlieland bleef de temperatuur vandaag overal onder de 20 graden. Daarmee is een eind gekomen aan een lange reeks van ergens in het land 20 graden. In Eindhoven, Ell, Woensdrecht, Volkel, Hupsel en Gilze-Rijen duurde deze reeks 86 dagen.

Een record is dat niet, want dat blijft staan op 99 dagen achtereen met 20 graden of meer. Het Limburgse station Arcen noteerde van 2 juni tot en met 8 september 2022 maar liefst 99 dagen op rij met 20 graden of meer.

Recordlange reeks in De Bilt al eerder voorbij

In De Bilt stokte de reeks van warme dagen al op 18 augustus. Van 16 juni tot en met 18 augustus steeg de temperatuur maar liefst 64 dagen achtereen tot boven de 20 graden. Deze reeks was recordlang, want het record was 60 warme dagen op rij in 2018.