Vier aanhoudingen na woninginbraak in Alphen aan den Rijn

De politie heeft dinsdagochtend 8 september vier personen aangehouden in verband met een woninginbraak aan de Ierlandstraat in Alphen aan den Rijn. De inbraak vond plaats in de nacht van 6 op 7 augustus.

De politie kreeg in de nacht van 6 op 7 augustus een melding van een woninginbraak aan de Ierlandstraat in Alphen aan den Rijn. Tijdens het incident heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan maar niemand in de omgeving aangetroffen.

De politie kwam de verdachten op het spoor na onderzoek naar de woninginbraak. De vier verdachten werden buiten heterdaad aangehouden. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en worden verhoord. Het onderzoek naar de inbraak en de betrokkenheid van de verdachten wordt voortgezet.