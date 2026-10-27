Mensen met lager inkomen doen minder vaak aan een sport,

Mensen met een hoger inkomen sportten in 2024 vaker dan mensen met een lager inkomen. En dat verschil is de afgelopen tien jaar groter geworden. In 2024 sportte bijna 8 op de 10 mensen minstens een keer in de afgelopen twaalf maanden. Sinds 2014 is dit nauwelijks veranderd. Kosten zijn voor mensen met een lager inkomen vaker een drempel om te sporten. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over 2024 uit het onderzoek de Vrijetijdsomnibus.

Mensen met een hoog inkomen doen vaker aan sport

Hoe hoger het inkomen, hoe meer mensen sporten. In de hoogste inkomensgroep sportte 89 procent, in 2014 was dat 88 procent. In de laagste inkomensgroep zijn minder mensen gaan sporten: 66 procent in 2024 tegen 72 procent in 2014. Hierdoor is het verschil tussen beide groepen groter geworden.

Ook bij het kiezen van een sport zijn verschillen naar inkomen zichtbaar. Mensen uit de hoogste inkomensgroep doen vaker aan fitness, golf, hockey, padel, tennis en wielrennen dan mensen uit de laagste inkomensgroepen. Andersom geldt dit niet: er is geen sport die vaker wordt gedaan door mensen uit de laagste inkomensgroep dan door mensen uit de hoogste inkomensgroep.