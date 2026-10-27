Aantal miljonairs stijgt opnieuw, 81 duizend meer dan in 2024

Op 1 januari 2025 had 6,6 procent van de huishoudens een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat zijn 547 duizend huishoudens, 81 duizend meer dan een jaar eerder. Dat komt vooral door de gestegen huizenprijzen. In Bloemendaal en Laren wonen in verhouding veel miljonairs: bijna 2 op de 5 huishoudens zijn er miljonair. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe vermogenscijfers. De waarde van de eigen woning en eventuele hypotheekschuld zijn daarin meegerekend.

In doorsnee 1,5 miljoen vermogen

De miljonairshuishoudens hadden in 2025 een doorsneevermogen van 1,5 miljoen euro. Dat betekent dat de helft minder vermogen heeft (tussen 1 en 1,5 miljoen euro) en de helft meer. Niet-miljonairshuishoudens hebben in doorsnee een vermogen van 131 duizend euro.

Twee derde van de miljonairs bezit 1 miljoen tot 2 miljoen euro. Een kwart heeft een vermogen van 2 miljoen tot 5 miljoen euro. Een klein deel, 3 procent, heeft een vermogen van 10 miljoen euro of meer.

Miljonairs gemiddeld ouder dan niet-miljonairs

Hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens zijn gemiddeld ouder dan hoofdkostwinners van niet-miljonairshuishoudens. In 2025 waren miljonairs gemiddeld 61 jaar en daarmee 9 jaar ouder dan niet-miljonairs. Iets minder dan 3 procent van de miljonairs is jonger dan 35 jaar. Bijna 70 procent is 55 jaar of ouder, bij de niet-miljonairs is dat 46 procent.