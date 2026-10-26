A-merken weer duurder, budgetmerken dalen in prijs

A-merken in de supermarkt werden het afgelopen jaar opnieuw duurder, gemiddeld 2%. Budgetproducten werden in een jaar tijd gemiddeld juist 6% goedkoper. Vergeleken met 2023 werden A-merken 16% duurder, budgetmerken zijn nu nog maar 2% duurder dan 3 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe prijspeiling van de Consumentenbond.

De Consumentenbond vergeleek bij 10 supermarktketens de prijzen van ruim 900 A-merkartikelen en ruim 400 budgetmerkartikelen. Voor de A-merken gebruikten de onderzoekers als basis een lijst met de 100 meestverkochte A-merken in de supermarkt in 2025. Coca-Cola staat bovenaan als meestverkocht, gevolgd door Hertog Jan, Lay’s, Campina en Dr. Oetker. Budgetmerken zijn producten die supermarkten aanbieden als goedkoopste alternatief voor A-merken. Dat zijn voornamelijk huismerken, maar soms ook andere merken.

Flinke uitschieters

De prijsstijging van A-merken vlakte afgelopen jaar wel wat af, maar dat geldt niet voor alle producten. Zo werd een zak Unox Chinese tomatensoep 36% duurder en een chocoladereep Verkade extra puur 28%. Ook producten van onder meer Milka, Tony’s Chocolonely en Wasa gingen stevig in prijs omhoog. Producten van Raak en Coca-Cola werden gemiddeld juist 10% goedkoper. Van de 100 onderzochte A-merken, stegen er gemiddeld 66 in prijs, bleven er 12 gelijk en werden er 22 goedkoper.

Grote verschillen

Ook bij budgetmerken zijn de verschillen groot. Zo werden veel budgetvarianten van koffie en chocolade het afgelopen jaar duurder. Maar onder andere rijst, pasta en groenteconserven werden vaak tientallen procenten goedkoper. Zo daalde een kilozak macaroni van Albert Heijn van €1,25 naar €0,72 en een pot rode kool met appel van Plus van €0,69 naar €0,42. Bij vergelijkbare A-merken was die prijsdaling niet te zien. Doordat budgetmerken daalden in prijs, groeit de prijsafstand met A-merken verder.

Prijsverschillen tussen ketens

De Consumentenbond vergeleek ook de prijzen van 150 A-merkproducten bij 11 grote supermarktketens. Nettorama blijkt de goedkoopste supermarkt voor A-merkenartikelen. Die zijn daar 7% goedkoper dan gemiddeld. Bij Spar zijn ze het duurst, 13% duurder dan gemiddeld. Aanbiedingen zijn niet meegenomen in deze prijspeiling. Aldi en Lidl ontbreken in deze vergelijking. Ze verkopen wel A-merken, maar hun vaste assortiment is te klein om ze eerlijk te kunnen vergelijken met de andere ketens.