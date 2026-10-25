Politie houdt 3 verdachten aan na steekincident in Haagse winkel

Afgelopen dinsdagavond 20 oktober rond 17.45 uur heeft een steekincident plaatsgevonden in een winkel aan de Keizerstraat. 'Hierbij raakte een 24-jarige man gewond. Deze is naar het ziekenhuis vervoerd. Drie personen werden aangehouden', zo meldt de politie.

Voorgeleiding

Eén verdachte, een 49-jarige vrouw uit Den Haag, is inmiddels heengezonden. Zij blijft wel verdachte in het onderzoek. Een 51-jarige vrouw uit Den Haag en een 28-jarige man uit Alkmaar zijn vrijdag 23 oktober voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Gewonde man (23) aangetroffen

Rond 17.45 uur op dinsdag 20 oktober kreeg de politie een melding van een steekincident in een winkel aan de Keizerstraat. Eenmaal ter plaatste troffen agenten een man van 24 jaar uit Drunen gewond aan. Direct werd de winkel afgezet en konden personen op dat moment de winkel niet meer in en uit.

Drie aanhoudingen

Mede op basis van camerabeelden, konden er kort daarna drie personen worden aangehouden. Het gaat om twee vrouwen uit Den Haag van 48 en 51 jaar en een 28-jarige man uit Alkmaar. Het 24-jarige slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de aanleiding is voor het steekincident wordt nog onderzocht op dit moment.