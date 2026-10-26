Beter grondbeleid moet financiële tekorten bij gemeenten verkleinen en woningbouw versnellen

Dit kabinet wil meer, sneller en beter bouwen. Daarvoor is betaalbare grond belangrijk. Ook zijn voldoende financiële middelen voor publieke voorzieningen, zoals wegen, groen en riolering, essentieel. Dit meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maandag.

Duidelijke keuzes

Om de gebiedsontwikkeling te versnellen en het grondbeleid te verbeteren, maakt het kabinet duidelijke keuzes. Zo worden de kosten van publieke voorzieningen meegenomen bij het bepalen van de zogeheten inbrengwaarde van grond en wordt het verhalen van kosten door gemeenten verduidelijkt. Gemeenten en ontwikkelaars weten zo eerder waar ze aan toe zijn en kunnen beter afspraken maken over de financiering van gebiedsontwikkeling.

'Vooraf publieke voorzieningen meenemen in inbrengwaarde grond'

Minister Boekholt-O’Sullivan: “We moeten meer woningen bouwen zodat we woningzoekenden sneller kunnen helpen. Gemeenten en marktpartijen zijn daarin onmisbare schakels en hebben baat bij duidelijkheid. Door vooraf de kosten van publieke voorzieningen mee te nemen in de inbrengwaarde van de grond en deze kosten te verduidelijken, voorkomen we financiële tekorten bij gemeenten. En bieden we ontwikkelaars duidelijkheid vooraf. Zo kunnen woningbouwprojecten sneller van de grond komen en krijgen meer mensen een dak boven hun hoofd.”

Minder onzekerheid, meer resultaat

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorzieningen als wegen, riolering en groen. Alleen kunnen zij de kosten daarvan niet altijd volledig verhalen. Tegelijkertijd drijft speculatie bij doorverkoop de grondprijzen op. Hierdoor kunnen financiële tekorten ontstaan en duren onderhandelingen tussen gemeenten en ontwikkelaars onnodig lang. Het gevolg daarvan is dat woningbouwprojecten vertraging oplopen, duurder worden of helemaal niet doorgaan.

Residuele grondwaardemethode en kostenverhaal

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord en in lijn met de aangenomen Kamermotie-Grinwis komt de minister met een voorstel voor een beter werkend systeem voor de inbrengwaarde van grond: de residuele grondwaardemethode. Deze methode houdt in dat de publieke kosten aan het begin worden meegenomen bij het bepalen van de inbrengwaarde van grond. Ook wordt verduidelijkt welke kosten de gemeenten kunnen verhalen op de projectontwikkelaar.

Zorgvuldigheid voorop

Deze nieuwe methode vraagt om een zorgvuldige uitwerking en heeft vooral effect op toekomstige woningbouwprojecten. De maatregelen worden uitgewerkt in goed overleg met de gemeenten (VNG), ontwikkelaars, taxateurs en andere betrokkenen. Het doel is om de woningbouw te versnellen zonder private investeringen onnodig te belemmeren. Een overgangsregeling moet voorkomen dat lopende projecten worden ontregeld.