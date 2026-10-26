Defensie en zorg trainen zaterdag op grootschalige calamiteit

Hoe vang je gewonden op wanneer Nederland te maken krijgt met een grootschalig conflict of een grote calamiteit? Tijdens de jaarlijkse oefening van het Calamiteitenhospitaal ‘Dubbelspoor’ op zaterdag 31 oktober trainen honderden medewerkers van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), het UMC Utrecht, andere Defensieonderdelen en tientallen civiele hulpdiensten hoe zij gezamenlijk optreden wanneer in korte tijd veel slachtoffers zorg nodig hebben. 'Koning Willem-Alexander brengt ook een bezoek aan de oefening', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Twee scenario’s, één gezamenlijke opgave

De oefening speelt zich af op twee locaties, met twee verschillende scenario’s: militair oefenterrein De Vlasakkers in Amersfoort en het Calamiteitenhospitaal in Utrecht.

Door beide scenario’s gelijktijdig te oefenen, wordt de beschikbare capaciteit, de besluitvorming en de samenwerking tussen militaire en civiele partijen stevig op de proef gesteld. De oefening maakt zichtbaar hoe de betrokken organisaties omgaan met meerdere incidenten en grote aantallen slachtoffers die tegelijkertijd zorg nodig hebben.

Voorbereid op grootschalige crises

Als Nederland betrokken raakt bij een grootschalig conflict (Hoofdtaak 1), kunnen in korte tijd grote aantallen gewonden terugkeren naar Nederland. De opvang van deze patiënten vraagt om een gezamenlijke inspanning van de militaire en civiele zorg. Het Calamiteitenhospitaal vervult de opvang van gewonden, als een onderdeel van de landelijke zorgketen.

Calamiteitenhospitaal 35 jaar paraat

Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Al 35 jaar staat deze unieke civiel-militaire voorziening dag en nacht gereed om binnen 30 minuten operationeel te zijn wanneer Nederland wordt getroffen door een ramp, groot ongeval of bijzondere medische crisis.