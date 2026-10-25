Boelo is de eerste storm van 2026

De eerste storm van 2026 is een feit en bovendien is het de eerste storm van de meteorologische herfst. 'Door storm Boelo kwam het op Vlieland tussen 11:00 en 12:00 uur tot een uurgemiddelde windkracht 9 en daarmee is officieel sprake van een herfststorm', zo meldt Weeronline zondag.

Windstoot 115 km/h in IJmuiden

'Er kwamen ook zware windstoten voor en de zwaarste windstoot tot dusver werd gemeten in IJmuiden met 115 km/uur', aldus Weeronline. Ook vanmiddag blijft het behoorlijk onstuimig met in de kustgebieden een harde tot stormachtige wind en soms kan de wind direct aan zee en op de Waddeneilanden nog steeds uithalen naar stormkracht 9.

Storm Austen in ons land geen officiële storm

Vrijdag trok storm Austen over het land, maar tot een officiële storm kwam het in ons land vrijdag niet. In het zuidwesten van het land en in de nacht naar zaterdag langs de westkust was de wind stormachtig, windkracht 8 en er kwamen zware windstoten voor tot ongeveer 90 km/uur. Wel zorgde Austen voor veel regen en vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag viel in het zuiden en midden van het land 30 tot 50 mm. Dat is een halve maandsom in een etmaal tijd. Ook storm Boelo zorgt voor veel regenwater.

Nu pas eerste storm van 2026

We hadden dit jaar nog geen officiële storm gehad en Boelo is dan ook pas de eerste storm van 2026. Precies een jaar geleden hadden we de laatste storm in ons land. Op 23-24 oktober 2025 trok storm Benjamin over het land. In 2025 werden in totaal vijf stormen genoteerd. In 2024 kwam het tot zeven stormen en in 2023 kwam het niet alleen tot een lentestorm, maar kwam het ook tot een zomerstorm. In totaal telde dat jaar zes stormen. In 2022 hadden we vijf stormen en deze kwamen allemaal voor tussen 31 januari en 20 februari. In 2021 kwam het tot drie stormen en 2020 telde zeven stormen.