Lagedrukgebied 'Boelo' komt eraan: in kustgebieden zware windstoten verwacht

Vanaf het einde van de zaterdagavond komen er in de kustgebieden windstoten voor van 75-90 km/uur, in het westelijk Waddengebied rond middernacht tot ongeveer 100 km/uur. 'De windstoten houden de hele zondag aan', zo meldt het KNMI zaterdag.

Bomen vol in blad

Doordat de bomen nog vol in het blad staan zullen er veel (kleinere) takken afbreken. Ook kunnen bomen omwaaien. Daadoor is er ook hinder voor het verkeer.

Lagedrukgebied Boelo

De wind komt eerst uit het zuiden, later in de nacht naar zondag en zondag overdag uit het zuidwesten tot westen. 'We spreken van zware windstoten als deze een snelheid hebben van minimaal 75 km/u. De wind wordt veroorzaakt door het lagedrukgebied Boelo', aldus het KNMI.