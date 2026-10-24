Bestuurder personenauto omgekomen bij ernstige botsing met vrachtwagen in Gilze

Een vrachtwagen en een personenauto zijn zaterdagochtend 24 oktober na een frontale botsing op de Langenbergseweg (N260) bij Gilze in brand gevlogen. 'De bestuurder van de personenauto kwam hierbij om het leven', zo meldt de politie zaterdag.

'Personenauto vermoedelijk op verkeerde weghelft gekomen'

Het ongeval gebeurde om 7.10 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, rukten uit om de brand te bestrijden. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval, maar vermoedelijk is de auto op de verkeerde weghelft terechtgekomen, waardoor een aanrijding niet meer kon worden voorkomen.

Eén slachtoffer in personenauto

De vrachtauto reed richting Baarle Nassau. De auto kwam vanuit tegenovergestelde richting en belandde grotendeels onder de cabine van de vrachtwagen. Door de brand en de ravage duurde het geruime tijd voordat duidelijk werd om welke auto het precies ging en dat in dit voertuig zich nog één slachtoffer bevond. Voor de berging kwam zwaar materieel naar de Langenbergseweg.

Familie op de hoogte gebracht

'De vermoedelijke identiteit van de bestuurder is bij de politie bekend en wordt verder onderzocht. De familie van de man is op de hoogte gebracht', aldus de politie.