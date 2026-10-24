Pand bedrijvenpark Rotterdam door brand verwoest, politie doet onderzoek

In een pand in bedrijvenpark Rotterdam Noord-West aan de Sydneystraat brak in de vroege zaterdagochtend van 24 oktober rond 01.00 uur brand uit. 'Omdat brandstichting niet kan worden uitgesloten zijn we een onderzoek gestart en op zoek naar mogelijke getuigen', zo meldt de politie zaterdag.

Groot opgeschaald

Even voor 01.00 uur werd melding gemaakt van de uitslaande brand en werd al snel groot opgeschaald om de brand te bestrijden en te voorkomen dat het oversloeg naar andere panden. 'Niemand raakte gewond. Een NL-Alert is in de loop van de nacht verstuurd vanwege de rookontwikkeling. Het grootste deel van het pand wordt als verloren beschouwd', aldus de politie.

'Brandstichting is een van de mogelijke scenario’s'

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend en brandstichting is een van de mogelijke scenario’s. Om dat goed te in kaart te brengen is de politie een onderzoek gestart. Alle informatie is welkom.