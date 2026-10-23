Ruim 1,5 miljoen Nederlanders kiezen bij ontbijt voor biologische yoghurt

Ruim 1,5 miljoen Nederlanders kiezen vooral ’s ochtends bij het ontbijt voor biologische producten, zoals yoghurt en kwark. Dit blijkt vrijdag uit een peiling van Ipsos I&O in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

'Zuivel onbetwiste nummer 1'

Van de Nederlanders die ’s ochtends voor een biologisch product kiest, is zuivel met 43 procent de onbetwiste nummer 1, gevolgd door eieren (28%) en vers fruit (23%). De belangrijkste redenen om biologisch te kiezen zijn de bescherming van natuur en bodem (33%), het milieu (32%) en dierenwelzijn (23%).

Top 3 favoriete biologische ontbijtproducten

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vernieuwde overheidscampagne ‘Biologisch. Dat smaakt naar meer...’. Deze campagne is erop gericht om Nederlanders bewust te maken van de voordelen van biologisch voedsel en hen te stimuleren vaker voor biologische producten te kiezen. Met radio- en tv-commercials en een online videoreeks laat het ministerie zien wat er achter dagelijks eten en drinken schuilgaat: van het vakmanschap van de boer tot de aandacht voor bodem, biodiversiteit en dierenwelzijn. De komende tijd staat in de campagne het ontbijt centraal.

'Eerste stap zetten'

Jaimi van Essen, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur: "Uit het onderzoek blijkt dat de prijs voor velen een drempel kan zijn, maar dat mensen wel degelijk zoeken naar haalbare manieren om duurzamer te eten. Het ontbijt is een heel overzichtelijk en vast moment om zonder gedoe een eerste stap te zetten. Met deze campagne maken we die keuze simpel en dichtbij. Het begint heel gewoon bij een pot bio-yoghurt of een eitje bij het ontbijt. Want achter biologisch zit een hele wereld van aandacht voor mens, dier en natuur. En als je die eerste stap eenmaal zet, smaakt dat naar meer."

Grote bereidheid voor alledaagse keuzes

Nederlanders zijn bewust bezig met hun voeding en biologisch eten en drinken maakt daar steeds vaker deel van uit. Van de groep Nederlanders die wel eens biologisch koopt, kiest 62 procent regelmatig biologische groenten, kiest bijna de helft voor biologische eieren (48%) en fruit (46%) en koopt een derde biologische zuivel en vlees. Daarmee is biologisch voor veel Nederlanders al een bekende keuze, met nog volop ruimte om die keuze vaker te maken. Eén op de vijf consumenten (20%) kiest biologisch specifiek om de Nederlandse bio-boer te steunen. Voor driekwart van de Nederlanders (73%) is de prijs de belangrijkste drempel om vaker biologisch voedsel te kopen, terwijl een aanbieding of kortingsactie voor een derde (33%) het extra makkelijk zou maken.