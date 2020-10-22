Defensie zet volgende stap in cloudstrategie

Defensie heeft met softwareproducent SAP een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en exploitatie van een soevereine cloud. Dit meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Eigen cloud

'Hiermee krijgt Defensie een eigen cloud waarin de organisatie zeggenschap heeft over de eigen gegevensverwerking en de inrichting van de omgeving. Defensie neemt het systeem 1 januari 2028 in gebruik', zo heeft staatssecretaris Derk Boswijk vandaag per brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Cruciaal

Cloudtechnologie is cruciaal voor een veilige en innovatieve dienstverlenging van moderne applicaties. Een soevereine cloud verhoogt de continuïteit, ook tijdens crises of aanvallen op fysieke datacentra. De oorlog in Oekraïne toont dit belang. Door snelle migratie naar de cloud, bleef de digitale infrastructuur functioneren ondanks fysieke schade.

SAP

SAP produceert software om bedrijfsprocessen te beheren. Het bedrijf biedt een soevereine cloud mogelijkheid aan, waar Defensie zelf volledige controle over heeft en houdt. SAP neemt zaken als onderhoud, updates en een groot deel van het beheer op zich. De inrichting van de cloud gebeurt in Nederland.

Zelfbeschikking

De behoefte aan vernieuwing vloeit voort uit de multi-cloudstrategie; Defensie gebruikt diverse typen cloud-technologieën naast elkaar, afhankelijk van de toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een staatsgeheime en een private versie, naast de soevereine cloud. Met het gebruik van verschillende soorten cloud, is Defensie niet afhankelijk van één technologie, één leverancier of één type infrastructuur. Het is daarmee mogelijk de digitale dienstverlening bij verstoringen sneller te herstellen. Het maakt Defensie weerbaarder tegen cyberaanvallen en andere verstoringen.

'Belangrijke stap in digitale transformatie'

Boswijk: “Dit is een belangrijke stap die past in de digitale transformatie van Defensie om de militaire capaciteiten en onze autonomie te versterken. Defensie blijft beschikken over eigen gegevens en kan deze desgewenst in een andere cloud-omgeving onderbrengen. Het biedt Defensie ruimte in te spelen op veranderende technologische en operationele omstandigheden.”

Oog voor de toekomst

De overeenkomst houdt tevens rekening met de groei van Defensie. Er is ruimte voor verdere opschaling en ontwikkeling. Het inrichten van de soevereine defensie-cloud kan als voorbeeld dienen voor andere overheden. Die kunnen een vergelijkbaar contract afsluiten. Dit wel alleen als die overheid vanwege de veiligheid is aangesloten op het Netherlands Armed Forces Integrated Network (Nafin).