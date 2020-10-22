Vereniging Eigen Huis roept op: controleer dak, gevel en afvoer vóór het noodweer komt

Komend onstuimig herfstweer kan zwakke plekken aan woningen snel blootleggen, waarschuwt Vereniging Eigen Huis. 'Een op de zeven huiseigenaren kreeg de afgelopen vijf jaar schade aan de woning door storm, hevige regen, hagel of ander extreem weer', zo meldt Vereniging eigen Huis donderdag.

Lekkage via dak

Vooral lekkage via het dak of de gevel en schade aan platte en schuine daken komen veel voor. 'Toch neemt ongeveer een kwart geen preventieve maatregelen, blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder 1.080 huiseigenaren. 'We roepen huiseigenaren op om dak, gevel, waterafvoer en tuin vóór de eerste najaarsstorm te controleren', aldus Vereniging Eigen Huis.

Waterschade in huis

Onder getroffen huiseigenaren kwamen lekkage via dak of gevel (31 procent), dakschade (25 procent) en waterschade in huis (14 procent) het vaakst voor. Verder ging het om schade aan schuttingen (7 procent), bomen of takken in eigen tuin (2 procent), zonnepanelen (2 procent) en tuinmeubels en trampolines (1 procent). Zeventien procent noemde andere schade.

Kleine gebreken, grote schade

“Een verstopte dakgoot, een losse dakpan of een versleten aansluiting kan bij een gewone bui nog onopgemerkt blijven. Bij storm of een wolkbreuk kan zo’n zwakke plek ineens grote schade veroorzaken”, zegt John Kersemakers, bouwkundig expert bij Vereniging Eigen Huis. “Je kunt extreem weer niet tegenhouden, maar veel vervolgschade wel beperken.”

Voorzorgsmaatregelen niet vanzelfsprekend

Uit de peiling blijkt dat veel huiseigenaren zich voorbereiden, maar dat preventie nog niet vanzelfsprekend is. Dakgoten schoonmaken is met 56 procent de meest genoemde voorzorgsmaatregel door huiseigenaren. Verder controleert 45 procent de waterafvoer en zet 37 procent losse spullen in de tuin vast. Ongeveer een kwart neemt geen maatregelen om het huis te checken voor storm.

Vijf controles vóór noodweer

Vereniging Eigen Huis adviseert huiseigenaren om op een droge dag deze vijf dingen te controleren:

- Maak dakgoten, regenpijpen, putjes en afvoeren schoon.

- Controleer vanaf de grond of dakpannen, nokvorsten en dakbedekking goed liggen.

- Bekijk voegwerk, kitnaden en kozijnen en controleer of ramen en deuren goed sluiten.

- Zorg dat regenwater van de woning afstroomt en in de tuin kan wegzakken; let extra op een lage voordeur, kelder of souterrain.

- Zet losse spullen vast en laat onveilige of moeilijk bereikbare plekken door een vakman controleren.

- En: ga bij harde wind of hevige regen nooit zelf het dak op. Meer informatie en praktische tips vind je op Bereid je huis voor op storm.

Meerderheid onzeker over verzekering

Slechts 42 procent van de ondervraagden zegt zeker te weten welke schade de woonverzekering vergoedt. Van de overige respondenten weet 37 procent het niet en denkt 21 procent dat schade niet volledig wordt vergoed. Schade door plotselinge regen of storm valt vaak onder de opstal- of inboedelverzekering, maar dekking verschilt per verzekeraar. Schade door achterstallig onderhoud, een constructiefout of water dat door een open raam binnenkomt, wordt mogelijk niet vergoed. Bij stormschade geldt bovendien vaak een hoger eigen risico.

Maak foto's en video's van de schade voor verzekeraar

Bij schade adviseert Vereniging Eigen Huis om direct foto’s en video’s te maken, alleen veilige noodmaatregelen te treffen en snel contact op te nemen met de verzekeraar. Begin niet zonder overleg aan definitieve reparaties.